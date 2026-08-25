Hochzeitszauber in der Arena Hohenlohe in Ilshofen, 13.09.26

Die Hochzeitsmesse in der Arena Hohenlohe in ­Ilshofen lädt am Sonntag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr dazu ein, die schönsten Ideen, Trends und Inspirationen für den großen Tag zu entdecken.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine vielfältige Auswahl an ausgewählten Ausstellern, die mit Leidenschaft, Kreativität und persönlicher Beratung bei der Planung der Traumhochzeit unterstützen. Ob Braut- und Festmode, exklusive Trauringe, Floristik, Dekoration, Fotografie, Musik oder weitere Dienstleistungen rund um die Hochzeit – zahlreiche kompetente Partner stehen für die Gestaltung des ganz besonderen Tages zur Verfügung. Ein Highlight der Messe ist die große Modenschau um 14 Uhr. Dabei werden aktuelle Trends der Braut- und Festmode präsentiert – von eleganten Looks über besondere Details bis hin zu inspirierenden Styles für die Braut.

Auch kulinarisch hat die Hochzeitsmesse einiges zu bieten: Im Food Court können verschiedene kulinarische Angebote kennengelernt und leckere Köstlichkeiten probiert werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, passende Caterer für die eigene Hochzeit zu entdecken. Denn gutes Essen und ein stimmungsvolles Catering gehören zu einer gelungenen Feier einfach dazu.

Ganz gleich, ob die Hochzeitsplanung gerade erst beginnt oder die Vorbereitungen bereits in vollem Gange sind: Die Hochzeitsmesse in der Arena Hohenlohe bietet die perfekte Gelegenheit, persönliche Kontakte zu knüpfen, neue Trends kennenzulernen, Ideen zu sammeln und passende Partner für den großen Tag zu finden.

Auch für Aussteller interessant: Die Hochzeitsmesse in der Arena Hohenlohe bietet interessierten Ausstellern eine attraktive Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen einem passenden Publikum zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu zukünftigen Brautpaaren zu knüpfen. Interessierte Unternehmen und Dienstleister können sich über die Website www.hochzeitszauber-arena.de über eine Teilnahme als Aussteller informieren und Kontakt aufnehmen. Das Veranstalterteam freut sich auf zahlreiche Anfragen.

Veranstaltungsort Arena Hohenlohe: Wo sonst Landwirtschaft auf Tradition trifft, entsteht an diesem besonderen Tag eine magische Welt der Hochzeiten. Für die Hochzeitsmesse verwandelt sich die Arena -Hohenlohe in eine romantische Traumkulisse voller Inspiration, Eleganz und Emotionen.

Hochzeitszauber, So. 13. September, 11 bis 17 Uhr, Arena Hohenlohe, Ilshofen, hochzeitszauber-arena.de