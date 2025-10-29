Hoftheater Öhringen: Der besondere Ort

Manchmal muss es etwas Besonderes sein. Das Hoftheater mitten im wunderschönen Hofgarten ist ein außergewöhnlicher Ort für jede Veranstaltung. Hier trifft Moderne auf Geschichte. Die schöne Terrasse eignet sich für Feste bis 40 Personen, sollte das Wetter nicht mitspielen, bietet sich alternativ hervorragend das gemütliche Restaurant in der alten Orangerie an. Der lichtdurchfluteter Festsaal mit Empore bieten Platz für bis zu 100 Personen. Ob klassisches Menü oder Buffet, das Theam des Hoftheaters Öhringen richtet sich ganz nach den jeweiligen Wünschen und Vorstellungen. Dazu vielleicht ein Sektempfang oder eine romantische freie Trauung mit Blick auf das Schloss und den Hofgarten.

Hoftheater Öhringen

Uhlandstraße 27 · 74613 Öhringen

Tel. 07941-9599333 · www.hoftheateroehringen.de