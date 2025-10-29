Hotel-Restaurant Burg Hornberg: Märchenhaft feiern

Eine romantische Hochzeit auf der Burg bei Heilbronn gelegen, das verspricht ein ganz besonderes Erlebnis. Nach der Trauung in der Waldkapelle geht es zum Empfang im Burghof unter der alten Kastanie oder auf die Terrasse mit Blick übers Neckartal. Das Abendessen kann dann in einem der drei individuellen Festräumen mit Platz für bis zu 110 Personen eingenommen werden.

Für Übernachtungen stehen 31 stilvolle Zimmer und Appartments mit angenehmer Atmosphäre zur Verfügung. Gerne sind Mitarbeiter bei den Vorbereitungen im Vorfeld sowie bei der Durchführung der Veranstaltung mit ihrer langjährigen Erfahrung behilflich.

Hotel-Restaurant Burg Hornberg GmbH

Burg Hornberg 2 · 74865 Neckarzimmern

Tel: 06261-92460 · www.burg-hotel-hornberg.de