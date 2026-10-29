Il Carrettiere: Authentisch italienisch

Als eines der größten italienischen Catering-Unternehmen in Baden-Württemberg macht Il Carrettiere aus jeder Hochzeit ein italienisches Vergnügen. Egal ob mobile Pizzeria, Pasta-Foodtruck oder BBQ Plancha - das original italienische Hochzeitscatering lädt zu einer kulinarischen Reise nach Italien ein.

Das »Il Carrettiere« bringt als modernes Unternehmen für italienisches Catering beste, frisch zubereitete Gerichte mit mobilen Food-Trucks zu jeder Hochzeit und zu jeder anderen Feier. Dabei können sich die Gäste auf leckere italienische Antipasti, BBQ, Pizza und Pasta freuen - insbesondere auf die berühmte Pasta aus dem Käselaib. Die Angebote sind einzeln oder als Kombination buchbar. Die Speisekarte umfasst eine breite Palette von italienischen Delikatessen, von hausgemachten Pasta-Gerichten bis hin zu knusprigen Pizzen, frischen Meeresfrüchten, köstlichen Antipasti und vielem mehr. Zubereitet werden die Gerichte mit hochwertigen italienische Zutaten, die direkt aus Italien kommen. Il Carrettiere arbeitet als Caterer bereits mit verschiedenen Hochzeitslocations zusammen und steht auch für Ihre Hochzeitslocation als leistungsfähiger und zuverlässiger Caterer italienischer Genüsse zur Verfügung.

Il Carrettiere

Jahnstr. 4, 74252 Massenbachhausen

Tel: 0151-5040-3026 catering@il-carrettiere.com

il-carrettiere.com