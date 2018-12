Kleider Müller in Gundelsheim

× Erweitern Foto: Wilvorst Kleider Müller

Nach der Gundelsheimer Hochzeitsmesse ist Hochbetrieb im Brautstudio von Kleider-Müller. Aber auch in den anderen Abteilungen beginnt die Saison. Ob bei der Kommunion und Konfirmationsmode oder bei den Tanzabschlussball-Kleidern geht es in die nächste Saison. Die Kolleginnen und Kollegen der Herrenabteilung bringen bei den Kinder-Anzügen ab Größe 128 die Modelle in den Verkauf und bei der Mädchenkleidern werden ebenfalls die neuen Farben, Stoffqualitäten und Formen präsentiert. Während Kommunion- und Konfirmationen mit den Farben weiss bzw. schwarz/dunkelblau farblich den klassischen Weg gehen, gibt es bei den Tanzabschlusskleidern diverse Farbmöglichkeiten.Die Hochzeitsanzüge sind zwischenzeitlich nahezu komplett im Verkauf und warten auf die angehenden Bräutigame. Die Herrenmode ist vom sehr eleganten Frack oder Cut bis hin zum lässigen Vintageanzug sehr vielseitig, wobei die Farbe Blau sehr dominierend ist. Aber auch die Hochzeitsgäste werden mit einem großen Angebot an Anzügen erwartet.

Kleider Müller, Bahnhofstraße 6, 74831 Gundelsheim

Fon: 06269-42200, www.kleider-mueller.de