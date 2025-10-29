Kleider-Müller: Größter Hochzeitsausstatter in Baden-Württemberg

Mit den Brautstudios in Geislingen und Gundelsheim gilt Kleider-Müller als der größte Hochzeitsausstatter in Baden-Württemberg. Abgedeckt wird eine Vielzahl von internationalen Kollektionen und Stilrichtungen.

Fachkundige freundliche Beratung mit hausinterner Änderungsschneiderei, bei der größten Auswahl an Brautmode und Hochzeitsanzüge in der Region zu einem garantiert günstigen Preis, so lautet das Credo bereits seit über 25 Jahren im Haus Kleider-Müller in Gundelsheim.

Für die Braut führt Kleider-Müller internationale Labels aus Spanien, Frankreich, Niederlande, USA und Deutschland. Die passenden Accessoires wie Schleier, Haarschmuck, Ringkissen bis zu den Schuhen werden passend dazu angeboten. Unterschiedliche Stilrichtungen von schlicht elegant bis zu romantisch verspielt stehen der künftigen Braut zur Auswahl. Für künftige Bräute bittet das Haus in Gundelsheim um Terminvereinbarung.

Dem Bräutigam bietet Kleider-Müller neben Frack, Smoking oder Cut ein tolles Angebot an Hochzeitsanzügen von Wilvorst, Tziacco oder Digel. Neben den eleganten Hochzeits-anzügen führt die Herrenabteilung auch modische und klassische Businessanzüge.

Die männlichen Gäste können sich hier von Kopf bis Fuß stilgerecht einkleiden.

Sehr umfangreich ist auch die Abteilung »Festliche Mode«. Brautjungfern, Brauteltern oder die Freundin findet sicherlich unter 1.000 Kleidern ihr passendes Outfit. Lange und kurze Kleider, elegante Kombinationen, Hosenanzug und Kostüme - die möglichen Varianten sind sehr vielseitig und typabhängig.

Auch Kommunion- und Konfirmationsmode für Mädchen und Jungs sind im Sortiment groß vertreten. In der Kinderabteilung finden die Kleinen ihr passendes Outfit. Ob eleganter Anzug (ab Gr. 80-176) oder das Blumenmädchenkleid (Gr. 80-152).

Kleider-Müller

Bahnhofstr. 6 · Gundelsheim · Tel. 06269-42200

Vorstadtstr. 65 · Geislingen · Tel. 07433-90030

www.kleider-mueller.de

Gundelsheimer Hochzeitsmesse

Sa. 8. & So. 9. November · 12 bis 17 Uhr

Täglich mit Brautmodenschauen & abwechslungsreichem Rahmenprogramm