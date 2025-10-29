Kulinarisches von Il Carrettiere: Authentisch italienisch

Als eines der größten italienischen Catering-Unternehmen in Baden-Württemberg macht Il Carrettiere aus jeder Hochzeit ein italienisches Vergnügen. Egal ob mobile Pizzeria, Pasta-Foodtruck oder BBQ Plancha - das original italienische Hochzeitscatering lädt zu einer kulinarischen Reise nach Italien ein.

Das »Il Carrettiere« bringt als modernes Unternehmen für italienisches Catering beste, frisch zubereitete Gerichte mit mobilen Food-Trucks zu jeder Hochzeit und zu jeder anderen Feier. Dabei können sich die Gäste auf leckere italienische Antipasti, BBQ, Pizza und Pasta freuen - insbesondere auf die berühmte Pasta aus dem Käselaib. Die Angebote sind einzeln oder als Kombination buchbar. Zusätzlich betreibt Il Carrettiere ein exquisites Ristorante in Gemmingen. Vier Gastsäle, einer davon mit einer eigenen Bühne, mit einer Kapazität von bis zu 200 Personen, bieten für jeden festlichen Anlass den passenden Rahmen. Die Speisekarte umfasst eine breite Palette von italienischen Delikatessen, von hausgemachten Pasta-Gerichten bis hin zu knusprigen Pizzen, frischen Meeresfrüchten, köstlichen Antipasti und vielem mehr. Zubereitet werden die Gerichte mit hochwertigen italienische Zutaten, die direkt aus Italien kommen.

Il Carrettiere

Richener Str. 1 · Gemmingen · Tel: 07267-256

catering@il-carrettiere.com · www.il-carrettiere.com