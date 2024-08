Traumhochzeit 2025: neueste Trends am 3. Oktober bei der Messe HochzeitsTräume in Reutlingen

Am 3. Oktober öffnet das Beratungscenter Holz Braun erneut seine Türen für die HochzeitsTräume Reutlingen. Von 11 bis 17 Uhr haben verliebte Paare die Möglichkeit, sich umfassend über aktuelle Hochzeitstrends zu informieren. Die Veranstaltung bietet eine breite Palette an Ausstellern, die ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Von exquisiter Brautmode und kreativen Hochzeitstorten bis hin zu trendigen Dekorationsideen – hier finden Besucher alles, was sie für ihren großen Tag benötigen. Der diesjährige Fokus liegt auf den aktuellen Trends, die von nachhaltigen Hochzeitskonzepten über minimalistische Designs bis hin zu personalisierten Details reichen. Neben den vielfältigen Ausstellern erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Ein besonderes Highlight ist die Verlosung einer exklusiven Stretchlimousinenfahrt. alh

HochzeitsTräume Reutlingen, Do. 3. Oktober, 11 bis 17 Uhr,

Beratungscenter Holz Braun, www.hochzeitstraeume-rt.de