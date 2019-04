Outfits für Hochzeitsgäste

× Erweitern Foto: Flickr

Hochzeiten sind ganz besondere Ereignisse, für die sich nicht nur die Brautleute festlich anziehen sollten. Doch das richtige Outfit zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht, denn Trauungen können heute sehr unterschiedlich gefeiert werden.

Und die Kleidung soll ja mindestens so passend zum Anlass sein, wie das Hochzeitsgeschenk außergewöhnlich ist. Mit den richtigen Tipps finden Gäste aber immer die richtige Garderobe für den großen Tag.

Als erstes sollte man immer den Dresscode beachten. Manche Paare vermerken ihn auf der Hochzeitseinladung, und falls nicht, fragt man einfach nach. Soll der Look möglichst festlich sein oder darf er leger ausfallen? Wenn der Bräutigam zum Beispiel vorhat, seinen Anzug mit coolen Sneakern zu kombinieren, dürfen die männlichen Gäste das sicher auch. Und eine Braut, die barfuß am Strand heiraten will, wird sicher nicht von ihren weiblichen Gästen erwarten, dass sie in High Heels kommen.

Allerdings gibt es gerade bei traditionellen Hochzeiten für Frauen eine Vielzahl an Möglichkeiten durch das falsche Outfit einen Fauxpas zu begehen und sie laufen immer Gefahr, mit ihrem Kleid die Braut in den Schatten zu stellen. Als Faustregel kann man sich merken, dass weiße oder sehr freizügige Kleider vermieden werden sollten. Wer ganz sichergehen will, macht mit seinem Smartphone ein Bild des ausgesuchten Outfits und schickt es an die Braut zur Absegnung.

Für alle Gäste gilt: schwarze und grelle Kleidung vermeiden. Gerade bei einer kirchlichen Trauung ist Schwarz die falsche Wahl, denn die dunkle Farbe wird mit Trauer und Beerdigungen in Verbindung gebracht. Kleidung in grellen Farben hingegen überstrahlen buchstäblich die Brautleute. Ein kräftiges Blau oder Grün sind gute Alternativen für alle, die sonst zu Schwarz greifen würden. Wer unbedingt eine knallige Farbe tragen möchte, sollte sie auf Accessoires wie Schuhe, Einstecktuch oder Taschen begrenzen.

Eine gute Wahl für Frauen sind knielange Kleider in Pastellfarben oder dezenten Blumenmustern. Männer machen mit dreiteiligen Anzügen in gedeckten Farben alles richtig. Wer sich kein neues Outfit kaufen möchte, kann natürlich auch eines tragen, das er bereits besitzt. Mit ein paar neuen Accessoires wie Schuhen, Krawatten oder Schmuck wird aus einem bereits öfter getragenen Kleid oder einem älteren Anzug ein ganz neues Ensemble. Dieser Tipp ist besonders interessant für alle, die in einem Jahr zu mehreren Hochzeiten eingeladen sind.

Natürlich sollte das Outfit immer gut passen, und zwar einerseits zur Location, andererseits zum eigenen Geschmack. Wird auf einer Berghütte im Schnee gefeiert, ist ein luftiges Kleid genauso unpassend wie ein Anzug aus Schurwolle bei einer Sommerhochzeit im Garten. Außerdem sollte sich nicht nur die Baut an diesem Tag schön fühlen, sondern auch die Gäste. Etwas zu tragen, das man nicht mag, dämpft die Feierlaune. Wer etwas sucht, das zum Anlass passt und absolut dem eigenen Geschmack entspricht, kann sich von einem Online Personal Shopping Service wie Zalon Outfits zusammenstellen lassen. Der Vorteil: ein professioneller Modeberater sucht kostenlos die zum Anlass und Dresscode passende Bekleidung aus.