Rauer's Gute Stube: Der zuverlässige Partyservice

Rauers Catering lässt keine Wünsche offen für eine private Feier, ein Firmenfest, eine Hochzeit oder eine Weihnachtsfeier, egal, ob im Garten zuhause, in den Firmenräumlichkeiten, auf einer Burg oder in der Frankenhalle in Untereisesheim. Das kulinarische Angebot reicht vom Schnitzel mit Kartoffelsalat bis zum Hummer oder einem kalt-warmen Buffet. Die Frankenhalle bietet Räumlichkeiten für 20/50/100/200 bis 380 Personen. Zur klimatisierten Frankenhalle gehören eine große Freiterrasse (z.B. für einen Sektempfang oder den Kaffee im Freien) sowie eine Bühne. Für Tagungen ist die Frankenhalle mit Flipchart, Rednerpult, Beamer, Leinwand und Mikrofonanlage ausgestattet. Rauers Equipment liefert alles, damit man für ein erfolgreiches Fest gut ausgerüstet ist.

Rauer‘s Gute Stube und Frankenhalle

Jahnstraße 16, 74257 Untereisesheim

Tel. 07132-3413810, www.rauersgutestube.de