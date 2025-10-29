Riverhouse Stuttgart: Der besondere Ort für den besonderen Tag

Direkt am Neckar gelegen, bietet das Riverhouse Platz für bis zu 150 Gäste und vereint romantisches Ambiente mit Urlaubsflair.

Der Empfang im Riverhouse findet direkt am Sandstrand statt – mit Blick aufs Wasser, den Füßen im Sand und Sitzmöglichkeiten von Liegestühlen bis Palettenmöbeln. Der Innenraum schließt direkt an den Beachbereich an und überzeugt mit großzügiger Raumaufteilung, einer großen Bar, Schiebefenstern und ausreichend Platz für einen eleganten Partyraum, in dem bis 5 Uhr morgens gefeiert werden kann.

Für freie Trauungen steht ein Highlight zur Verfügung: Auf der Gartenfläche »Weinberg Steiler Zucker« wird das Ja-Wort mitten in den Reben zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach der Feier bietet die exklusive Riverlodge Suite mit zwei Schlafzimmern, Dachterrasse, Sauna und Badefass eine stilvolle Übernachtungsmöglichkeit. Einen ersten Eindruck vermittelt das Pre-Wedding-Event mit Probeessen, Weinverkostung und Showcooking – zweimal jährlich. Ein besonderer Tag verdient einen besonderen Ort – das Team vom Riverhouse freut sich auf alle Gäste.

Riverhouse

Austraße 370 · 70376 Stuttgart

Tel.: 0711 550422 444 · riverhouse@cool-tours.de www.riverhouse.de