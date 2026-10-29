Rössle Veinau: Traumhafte Location in Schwäbisch Hall

Das Team des Rössle begleitet Brautpaare bei der Planung der Hochzeit – egal, ob es um die Wahl der perfekten Räumlichkeiten, die Deko, die Speisen- und ­Getränkeauswahl oder die Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste geht. So wird der schönste Tag im Leben zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Im Rössle Veinau stehen verschiedene Eventlocations zur Verfügung, die perfekt auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt werden können. Egal, ob das Brautpaar eine ­intime Feier im kleinen Kreis oder eine große Hochzeit mit vielen Gästen plant – das Rössle bietet die perfekte Location. Im Sommer bietet sich für eine gemütliche Feier im kleineren Rahmen (bis 50 Personen) die traumhafte Remise an, die mit ihrem eigenen Außenbereich besonders viel Charme versprüht. Für die kälteren ­Tage stehen das Gasthaus oder die gemütliche Jagdhütte zur Verfügung. Für größere Hochzeitsgesellschaften (ab 70 Personen) empfiehlt das Team des Rössle die historische Eventscheune, die mit ihrem rustikalen Charme für unvergessliche Momente sorgt. Im Sommer ist zudem auch die freie Trauung unter blauem Himmel im Sommergarten möglich. Das Küchenteam um Inhaber und Chefkoch Ernst Kunz sorgt mit viel Herzblut und Hingabe dafür, dass die Hochzeit auch kulinarisch zu einem ganz besonderen Ereignis wird. Es gilt das Motto »Genuss im Ursprung«; das Rössle setzt kulinarisch auf Regionalität und Saisonalität. Dabei werden auch ganz besondere und individuelle Wünsche erfüllt, zum Beispiel auch, was Allergene oder der Wunsch nach vegetarischen oder veganen Speisen betrifft. Der Guide Michelin hat das Rössle mit dem »Bib Gourmand« ausgezeichnet, außerdem ist das Rössle Teil der Slow Food Bewegung.

Landhaus Rössle Veinau

Zeilwiesen 5, 74523 Schwäbisch Hall-Veinau

Tel. 0791-25 93, roessle-veinau.de