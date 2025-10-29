Schloss Sennfeld: Unvergessliche Momente

Feiern im Idyll an der Seckach: Auf dem Schloss Sennfeld wird der eigene besondere Tag ­garantiert zu einem unvergesslichen ­Erlebnis – ob für Hochzeiten oder für freie Trauungen.

Alles an einem Ort für den perfekten Hochzeitstag – das verspricht das Schloss Sennfeld in Adelsheim: Los geht es mit dem Getting-Ready im stilvoll eingerichteten Kaminzimmer – hier kann sich die Braut bereit machen für ihren großen Tag. Freie oder kirchliche Trauungen können im rund 6000 Quadratmeter großen Schlosspark durchgeführt werden. Anschließend geht es zum Sektempfang im Schlosspark oder vor dem Schloss. Direkt vor Ort findet auch das Fotoshooting vor traumhafter Kulisse statt – im Idyll und der Natur an der Seckach entstehen Momente für die Ewigkeit. Das Abendessen und die Hochzeitsfeier können wahlweise im Schloss oder im Pavillon im Schlosspark ausgerichtet werden. Für das kulinarische Angebot sorgt das Restaurant im Schloss Sennfeld, das regionale, saisonale sowie internationale Gerichte anbietet. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in den romantischen Schlafzimmern im Schloss, in dem auch das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen ausgerichtet werden kann. Das Schloss Sennfeld arbeitet zudem mit Partnerunternehmen zusammen, das für die passende Dekoration sorgen kann – so können Blumen und Deko von der Familie Blumen Zürn in Möckmühl oder von Stielsicher Tanja Schick in Jagsthausen gestellt werden. Das Team vom Schloss Sennfeld begleitet dabei die Hochzeitsgäste in allen Bereichen von Anfang bis Ende. Dabei können die Experten mit über 20-jähriger Berufserfahrung dem Brautpaar mit Rat und Tat zur Seite stehen und bei der Planung des schönsten Tages im eigenen Leben unterstützen.

Schloss Sennfeld

Schloßstraße 14 · 74740 Adelsheim

Tel. 06298/5002 / 0176-31611410 · www.schloss-sennfeld.de