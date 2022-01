Schlosshotel Götzenburg: Ein Wintermärchen

Heiraten in romantischer Kulisse – dafür steht eine Hochzeit in der traumhaften Atmosphäre des Schlosshotels Götzenburg. Diese ist besonders auch im Winter möglich. Mit Feuerkörben im Innenhof, einem Empfang am Kamin und Winterstimmung im gemütlichen Rittersaal wird aus der eigenen Traumhochzeit ein richtiges Wintermärchen. Abgerundet wird die Feier durch die coolste Bar im ganzen Jagsttal, die legendäre Götz-Bar, die sich eigens für den Anlass auf Wintercocktails wie Moscow Mule oder Pimm’s spezialisiert hat. Eine freie Trauung kann wahlweise im Marstall, im Park der Götzenburg oder im ­Burginnenhof gehalten werden. Für das Hochzeitsdinner sorgt ein professionelles Bankett-Team. Die ganz besondere festliche Winterkrönung ist ein Feuerwerk im Park vor der historischen, verschneiten Burg. Anschließend kann bis in den frühen Morgen gefeiert werden – so lange und so laut man will. Übernachtet wird in romantischen Zimmern mit Himmelbett. Alle Zimmer der Götzenburg können exklusiv angemietet werden. Und am nächsten Morgen? Da wartet das Kater-Frühstück in der Götzenstube.

Schlosshotel Götzenburg

Schlossstraße 20 · 74249 Jagsthausen

Tel. 07943-4309960 · www.goetzenburg.de