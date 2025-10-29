Schlosshotel Götzenburg: Zauber & Romantik

Heiraten in romantischer Kulisse – die traumhafte Atmosphäre des Schlosshotel Götzenburg bietet die perfekte Umgebung für einen unvergesslich schönen Tag. Ob Sektempfang im Schlosspark oder Burghof, Kaffee und Kuchen im geschmückten Biergarten, ein Get-together im Marstall oder ein rauschendes Fest im Rittersaal bei exzellentem Essen mit Ausklang in der legendären Götzbar – Brautpaare haben die Wahl an diesem besonderen Tag. Gefeiert werden kann bis in den frühen Morgen – so lange und so laut man mag. Für die Hochzeitsnacht warten romantische Zimmer mit Himmelbett. Alle Zimmer der Götzenburg können exklusiv angemietet werden.

Das Event-Team des Schlosshotel Götzenburg ist für die Organisation der Hochzeitsfeier der ideale Ansprechpartner. Stylisten, Floristen, Fotografen, fliegende Tauben, Ballons oder Eismobile und Feuerkörbe – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, damit der schönste Tag im Leben genau zu diesem wird.

Schlosshotel Götzenburg

Schlossstraße 20 · 74249 Jagsthausen

Tel. 07943-4309960 · www.goetzenburg.de