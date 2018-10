Trauerweide wird zur Trau-Weide

× Erweitern Trauweide HN Die Trauerweide auf der kleinen Insel links wird 2019 zur Trau-Weide.

Ungewöhnliche Orte zum Heiraten gibt es viele. Aber einmalig im Sommer 2019 können sich Paare in Heilbronn auf einer Insel im Neckar das Ja-Wort geben. Sie liegt mitten im Bundesgartenschaugelände. Es ist die Kraneninsel, auf deren nördlicher Spitze von Mai bis September standesamtliche Trauungen stattfinden. Umgeben vom Neckar, im Schatten einer alten Trau(er)weide, kann sich das Brautpaar mit bis zu 50 Hochzeitsgästen an einem unvergesslichen Ort das Ja-Wort geben. Besonders beliebte Trautage werden im kommenden Jahr aufgrund der zahlenkombination der 9.9.19 und der 19.9.19 sein. Bevor der Run losgeht, empfiehlt sich eine baldige Anfrage. Bei schlechtem Wetter werden die Trauungen in die nahegelegene Jugendherberge oder ins Heilbronner Rathaus verlegt.

Trautermine und infos gibt es unter Telefon 07131-56-2746.

Heiraten auf der Kraneninsel, während der Buga 2019, Heilbronn

www.heilbronn.de/standesamt