Traumhochzeit auf Burg Lichtenberg: Ein Ort für große Gefühle

Die eigene Hochzeit auf Burg Lichtenberg ­erleben – das bedeutet mittelalterliche ­Kulisse, exklusiv, einzigartig. Der große Tag beginnt mit der Trauung im oberen Burggarten mit Blick über das Bottwartal, im Anschluss daran genießt man mit den Gästen den Sektempfang und ein Stückchen Hochzeitstorte im malerischen Burghof. Das Abendessen wird im historischen Rittersaal serviert, danach wird unter der Linde auf der Freiluft-Tanzfläche im Burghof getanzt. Doch auch bei kühleren Tagen bietet das Team auf Burg Lichtenberg vielfältige Locations: Kelter, Dürnitz und Weinkeller laden zu abwechslungsreichen Programmpunkten ein. Keine Sperrstunde, keine Lautstärkebeschränkungen – gefeiert wird exklusiv, ohne Parallelveranstaltungen. Das feste Küchen- und Serviceteam verwöhnt mit kulinarischer Bandbreite – vom zünftigen Spanferkel bis zur gehobenen Küche und feinen Cocktails ist alles möglich.

Die eigene Traumhochzeit – authentisch, stilvoll, unvergesslich auf Burg Lichtenberg in Oberstenfeld.

Burg Lichtenberg

Lichtenberg 2/1 · 71720 Oberstenfeld

Tel. 0151-25766272 · www.burg-lichtenberg.de