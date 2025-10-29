Traumhochzeit auf Schloss Kapfenburg: Feiern und Gutes tun

Eine traumhafte Kulisse und ein einmaliges Ambiente machen Schloss Kapfenburg bei Lauchheim zu einem einzigartigen Ort für Hochzeiten. Ob romantische Trauung im Rittersaal, edles Vier-Gänge-Menü im Fürstensaal, rauschende Party im Fruchtkasten oder kleine Feier in der malerischen Hauskapelle – in der ehemaligen Deutschordensfeste werden individuelle Hochzeitsträume wahr. Das Besondere dabei ist, dass alle Einnahmen aus den Feiern in die gemeinnützige Arbeit der Stiftung Schloss Kapfenburg fließen und helfen, das Schloss als kulturellen Treffpunkt zu erhalten. »Bei uns finden Brautpaare den idealen Rahmen für eine unvergessliche Feier, an die sie und ihre Gäste sich noch lange und gerne erinnern werden«, erklärt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. »Das liegt zum einen an der tollen Location, zum anderen an unserem Team, das die Planung mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail unterstützt.« Für kulinarische Genüsse sorgt das stiftungseigene Restaurant Fermata, das traditionelle und moderne Elemente der Kochkunst kreativ verbindet. Ergänzend können Schlossführungen für die Gäste gebucht werden.

Schloss Kapfenburg

Komtur von Westernach Straße 01 · 73466 Lauchheim

Tel.: 07363-96180 · www.schloss-kapfenburg.de