Traumhochzeit auf Schloss Lehen: Heiraten mit Stil, feiern mit Herz

Eingebettet in barocke Schlossmauern und umgeben von altem Baumbestand bietet Schloss Lehen in Bad Friedrichshall eine außergewöhnliche Kulisse für die eigene Hochzeit. Hier trifft romantische Atmosphäre auf stilvolle Eleganz – und ein erfahrenes Team, das Hochzeiten mit Liebe zum Detail plant und begleitet. Ob freie Trauung im Schlossgarten, ein Empfang auf der Sonnenterrasse oder ein festliches Dinner im Wintergarten – das Schloss Lehen gestaltet den Tag ganz nach den jeweiligen Wünschen. Die hauseigene Küche verwöhnt mit individuell abgestimmten Menüs oder Buffets, und die charmanten Räumlichkeiten schaffen einen exklusiven Rahmen für kleine und große Feiern. Für Gäste stehen stilvolle 93 Zimmer im Hotel zur Verfügung, damit sie nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht in besonderem Ambiente genießen können. Die eigene Hochzeit verdient einen Ort mit Seele. Im Schloss Lehen kann man auf Erfahrung, Begeisterung und ein Gespür für das, was diesen Tag unvergesslich macht, vertrauen. Das Team freut sich darauf, gemeinsam mit den Kunden ihre Traumhochzeit im Schloss Lehen zu gestalten.

Hotel Schloss Lehen

Hauptstraße 2 · 74177 Bad Friedrichshall

Tel. 07136-98970 · www.hotel-lehen.de