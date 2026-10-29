ZAV-Künstlervermittlung: »Ihre Hochzeit. Live begleitet.«

Eine Hochzeit ist mehr als ein besonderer Tag – sie ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Musik, Show-Acts und besondere Menschen schaffen die Atmosphäre, die aus einer Feier ein Fest macht. Genau dafür ist die ZAV-Künstlervermittlung da: Mit einem umfangreichen Künstlerportfolio, langjähriger Erfahrung und einem Gespür für die Wünsche des Paares findet die ZAV-Künstlervermittlung Acts, die perfekt zum Paar, den Gästen und der Hochzeitslocation passen.

Ob gefühlvolle Musik zur Trauung, ein professioneller DJ, eine coole Partyband, hochwertige Live-Musik, Moderation oder überraschende Show-Acts – die ZAV-Künstlervermittlung bringt Künstler*innen auf die Hochzeit, die Emotionen wecken, für Stimmung sorgen und Ihrem Fest das gewisse Etwas verleihen. Mit einem der größten Künstlerpools Deutschlands und sechs Standorten verbinden die ZAV-Künstlervermittlung bundesweite Auswahl mit regionaler Nähe und Expertise. Und das Beste: Die Vermittlung ist provisionsfrei. Paare profitieren von unabhängiger Beratung, persönlichem Service und einem direkten Zugang zu handverlesenen Künstler*innen.

Die Künstlervermittlung Stuttgart ist auf der Hochzeitsmesse TrauDich! Stuttgart am 9. und 10. Januar 2027 in der Stuttgarter Liederhalle zu Gast und lädt zum persönlichen Kontakt ein.

ZAV-Künstlervermittlung Stuttgart

Neckarstr. 84, 70190 Stuttgart,

Tel.: 0711- 941 2424 oder 0711- 941 2428,

zav-kuenstlervermittlung.de