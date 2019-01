12. Berufsinformationstag in Künzelsau

Bei der Vielfalt an Möglichkeiten ist die Berufswahl nicht einfach und so mancher Jugendliche fühlt sich überfordert. Nicht viele Entscheidungen beeinflussen den weiteren Lebensweg so nachhaltig wie die Berufswahl, deshalb sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Um diese Entscheidung zu vereinfachen, stellen sich am Berufsinfotag in der Eberhard-Gienger-Halle in Künzelsau am 26. Januar 2019 von 9.00 bis 14 Uhr über 50 Unternehmen und Institutionen der Industrie, des Handwerks, des Handels und der Sozialeinrichtungen der Wirtschaftsregion vor. Sie informieren zu Ausbildungsinhalten und Zukunftsperspektiven.

Entsprechend der drei berufsbildenden Schulen erstreckt sich das Informationsangebot über kaufmännische, sozial-pflegerische und gewerbliche Ausbildungsberufe von Unternehmen aus der Region Künzelsau. In der heutigen Zeit stehen Schülerinnen und Schülern zahlreiche Wege offen und sie können sich online über unzählige Möglichkeiten nach der Schule erkundigen. Doch diese Informationsflut legt keine individuellen Zukunftschancen offen, sondern ist sehr allgemein und theoretisch. Um eine persönliche und fundierte Entscheidung zu treffen, ist die Plattform des Berufsinfotages eine gute Möglichkeit in kurzer Zeit direkte Kontakte zu Unternehmensvertretern zu knüpfen. Somit erhalten Jugendliche eine umfassende Unterstützung bei dieser schwierigen Phase der Berufsfindung, um sich frühzeitig und systematisch auf die Berufswahl vorzubereiten und einen gelungenen Übergang von der Schule ins Berufsleben zu schaffen.

Um den Jugendlichen eine angenehme Atmosphäre zu bereiten und den Start in die Gespräche auf der Messe zu erleichtern, dienen zahlreiche Azubis an den Ständen als Ansprechpartner. Dies nimmt den Jugendlichen die Scheu, brennende Fragen vor Ort zu stellen. So haben sie die Möglichkeit, reale betriebliche Anforderungen kennenzulernen und verschiedene Berufsfelder mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten abzustimmen. Sie erfahren, wie viele Möglichkeiten es auch außerhalb der bekannten Berufe gibt. Dadurch erweitern die Jugendlichen ihr Berufswahlspektrum und steigern die Chance auf den für sie passenden Beruf. Wer weiß, was er kann und wohin er will, der kommt leichter ans Ziel.

Erwähnenswert sind auch die Veranstaltungen zu den Vollzeitbildungsgängen. Interessant sind diese Bildungsgänge für alle, die vor oder nach einer Berufsausbildung einen höheren allgemeinen Schulabschluss anstreben. So kann beispielsweise an der Technischen Oberschule, der Wirtschaftsoberschule oder der Berufsoberschule Sozialwesen nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung in zwei Jahren das Abitur erreicht werden. Diese Qualifizierungsmöglichkeit gibt es in der Region Heilbronn-Franken nur in Künzelsau.

Über www.berufsinfotag.de können sich alle Interessierten im Vorfeld gezielt auf den Berufsinfotag vorbereiten. Eine Verlinkung zu den teilnehmenden Ausbildungsbetrieben ist eingerichtet. Offene Ausbildungsplätze zum September 2019 sind neben weiteren Ausbildungsbezogenen Informationen hinterlegt und stehen auch über den Berufsinfotag hinaus zur Verfügung.

Die Einrichtung eines Bus-Shuttles mit den Haltestellen Parkplatz Wertwiesen, Künzelsau Allee, Künzelsau Schippberg und Künzelsau Landratsamt bietet alle zehn Minuten Mitfahrgelegenheiten. Zum Schutz der Anwohnerschaft wird die StVO überwacht. Der Eintritt ist kostenlos.

12. Berufsinformationstag

Sa. 26. Januar, 9-14 uhr

Berufsschulzentrum, Künzelsau

www.berufsinfotag.de