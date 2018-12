13. Bildungsmesse Neckar-Alb »binea«

× Erweitern 13. Binea Reutlingen

Welcher Beruf ist der Richtige für mich? Wo liegen meine Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft? Soll ich Erfahrungen im Ausland sammeln? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, wenn ich bereits im Berufsleben stehe oder wieder einsteigen möchte? Wer auf eine dieser Fragen eine Antwort sucht, sollte die binea – Bildungsmesse Neckar-Alb in der Stadthalle Reutlingen- besuchen. Rund 145 Aussteller präsentieren während der 13. binea – Bildungsmesse Neckar-Alb ihr Angebot zu den Themen Aus- und Weiterbildung.

Jugendlichen aller Schularten, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, wird auf der »binea« die Chance gegeben, sich konzen-triert und effizient über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Beschäftigte, Wiedereinsteiger in den Beruf und Bildungsinteressierte haben die Möglichkeit, sich einen Überblick über das vielseitige Weiterbildungsangebot in der Region zu verschaffen. Zum Thema Ausbildung stellen Betriebe und Unternehmen ihre Berufsfelder vor. Beim direkten Kontakt mit betrieblichen Entscheidungsträgern und Auszubildenden können alle Fragen zu Anforderungen hinsichtlich einzelner Berufsbilder vor Ort geklärt werden.Die beruflichen Schulen des Landkreises Reutlingen informieren umfassend über schulische Qualifizierungen und berufliche Aus- und Weiterbildung in Voll- und Teilzeitform. Hochschulen und Berufsakademien geben einen Einblick in die Studienmöglichkeiten in der Region. Zum Thema Weiterbildung präsentieren sich zahlreiche Institutionen und Einrichtungen der Region Neckar-Alb. Sie geben gerne Auskunft über berufsbegleitende Kurse und Lehrgänge, Qualifizierungsmaßnahmen zum Wiedereinstieg oder Neuorientierung in der Berufswelt und vieles mehr. Neben kaufmännischen Bereichen sind ebenso andere Fachrichtungen wie das Gesundheitswesen, der Sprachensektor oder der IT-Bereich vertreten. Umfassende Informationen finden auch alle, die global denken und handeln möchten und sich dafür das nötige Rüstzeug beispielsweise in Form von Fremdsprachen aneignen möchten.Etliche Aussteller informieren über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, Sprachkurse und Auslandsaufenthalte für Jung und Alt. Abgerundet wird die binea durch ein umfangreiches Vortragsprogramm. Neben Informationen über einzelne Berufsbilder und Studiengänge werden auch Bewerbungstrainings angeboten.

Bei »Jugend für Jugend« wird ein Auszubildender 30 Minuten vor interessierten Jugendlichen über sein Unternehmen und seine Ausbildungserfahrungen berichten und alle Fragen der Zuhörer beantworten. Unterstützt wird die binea von der Stadt Reutlingen, der AOK Gesundheitskasse Neckar-Alb, Südwestmetall, der Agentur für Arbeit Reutlingen sowie dem Netzwerk »Fit für Fortbildung«. Der Eintritt und die Teilnahme am Vortragsprogramm sind für die Besucher an beiden Tagen kostenfrei. Weitere Informationen über die Bildungsmesse sind unter www.binea.de zu finden.