21. Uhinger Bildungsmesse: Orientierung für den Start ins Berufsleben (10.10.26)

Seit 2005 ist die Uhinger Bildungsmesse ein fester Termin für Jugendliche aus der Region und zugleich die älteste Bildungsmesse im Landkreis Göppingen. Am Samstag, 10. Oktober, öffnet das Uditorium in Uhingen von 9 bis 14 Uhr seine Türen. Rund 65 Aussteller aus unterschiedlichsten Branchen stehen vor allem jungen Besuchern Rede und Antwort und geben Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. Die Messe verteilt sich auf drei Etagen sowie den Parkplatz des Uditoriums. Das Spektrum der Aussteller ist breit: Handwerk, Gewerbe und Industrie sind ebenso vertreten wie Pflege, Soziales und Dienstleistungen. Auch Schulen, Verwaltungen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, sowie Vertreter aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung informieren über ihre Angebote. Im Mittelpunkt stehen Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten, Praktika und Karriereperspektiven. Ein Messeplan erleichtert die Orientierung und hilft den Besuchern, gezielt die für sie interessanten Unternehmen und Institutionen anzusteuern. Auch abseits der Messestände gibt es viel zu entdecken. Einige Firmen bieten an Ihren Ständen ein Workshopangebot an. Unternehmensvertreter und Schulen vermitteln praxisnahe Einblicke in den Berufsalltag, beispielsweise im Erziehungsbereich. Bei einem Speed-Dating können angehende Auszubildende zudem direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Die Stadt Uhingen und die Uhinger Kindergärten zeigen dabei, wie abwechslungsreich und kreativ die Arbeit im öffentlichen Dienst einer prosperierenden Stadt sein kann.

Mit jährlich zwischen 800 und 1.000 Besuchern hat sich die Bildungsmesse zu einem wichtigen Wegweiser für Jugendliche aus der Region entwickelt. Spannende Aktionen, direkte Gespräche und praxisnahe Informationen machen die Messe zu einer wichtigen Station auf dem Weg in die berufliche Zukunft.