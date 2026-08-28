22. Stuttgarter Weiterbildungstag: Heute lernen. Morgen vorne.

Berufliche Perspektiven entdecken. Beim Stuttgarter Weiterbildungstag können die Besucher sich rund um berufliche Weiterbildung informieren, beraten lassen und neue Impulse für ihre Zukunft mitnehmen – ganz unkompliziert, kostenfrei und ohne Anmeldung.

Am 22. September 2026 können alle vorbeikommen, die beruflich weiterkommen oder sich neu orientieren möchten. Die moderne Eventlocation schafft einen angenehmen Rahmen, um Kontakte zu knüpfen, Informationen zu sammeln und neue Chancen für die eigene Zukunft zu entdecken.

Von 12 bis 17 Uhr präsentieren regionale Bildungseinrichtungen ihre Angebote, und Weiterbildungs-Profis stehen Rede und Antwort. Ob an den Messeständen, bei spannenden Kurzvorträgen oder im direkten Austausch mit Expertinnen und Experten: Hier lassen sich vielfältige Wege der beruflichen Weiterbildung erkunden.

Das kostenfreie und neutrale Angebot kann neue Impulse für den weiteren Berufsweg geben – egal, ob es sich dabei um einen Wiedereinstieg, Aufstieg, Umstieg oder eine Neuorientierung handelt. Außerdem gibt es eine Beratung zum »Ankommen in Stuttgart« (auch auf Englisch). Alle Fragen sind willkommen! Es gibt auch Antworten auf Fragen zur Finanzierung von Weiterbildungen oder Umschulungen.

Stuttgarter Weiterbildungstag

Di, 22. September, 12 bis 17 Uhr, vhs Bildungshaus Neckarpark(BiNe – Bad Cannstatt), Messe mit rund 40 Bildungsträger der Region.

Diesjährige Vorträge:

12.30 Uhr Ausgelernt, was nun?

13.00 Uhr Lernen mit KI in Beruf und Lehre

13.30 Uhr KI bei der Bewerbung einsetzen

14.00 Uhr Zeit für die eigene Zukunft: Weiterbildung

14.30 Uhr Bildungsgutscheine für alle: Chancen und Herausforderungen

15.00 Uhr Psychodrama – Anwendung in Supervision, Therapie und Persönlichkeitsentwicklung

15.30 Uhr Die Zukunft des Sprachenlernens: Mensch, Methode, Maschine

16.00 Uhr Zukunft trainieren statt Zukunft planen.

Weitere Informationen und das vollständige Programm stehen bereits online zur Verfügung unter: www.stuttgarter-weiterbildungstag.de

Veranstalter: Netzwerk für berufliche Fortbildung Stuttgart, Böblingen in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Stuttgart, der volkshochschule stuttgart e.V., dem Verein zur Förderung der Berufsbildung (VFB) und dem Projekt »The Chänce Weiterbildungsscout Region Stuttgart«. Gefördert aus Landesmitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg. nb/ddk