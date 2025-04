27. Regionalwettbewerb Jugend forscht Gewinner ausgezeichnet

ebm-papst ist seit der Wettbewerbsrunde 1999 Patenunternehmen von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb

»Jugend forscht«, der Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, eigene Projekte zu verwirklichen und sich mit anderen gleichaltrigen Tüftlern zu messen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des 27. Regionalwettbewerbs von Jugend forscht sowie für Jugend forscht junior in Heilbronn-Franken sind gekürt. In der Sparte Jugend forscht für Teilnehmende zwischen 15 und 21 Jahren wurden sechs Projekte ausgezeichnet, bei Jugend forscht junior für junge Tüftlerinnen und Tüftler bis 14 Jahre gewannen ebenfalls sechs Projekte. Insgesamt gingen in den sieben Fachbereichen 126 Teilnehmende mit 73 Projekten an den Start. Die Juroren zeigten sich auch in diesem Jahr wieder begeistert von den vielen cleveren Ideen und dem Engagement der Jugendlichen.

Bereits seit 1999 ist der Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst Patenunternehmen des Wettbewerbs. »Dieser Wettbewerb ist nicht nur eine großartige Plattform für wissenschaftliche und technische Entdeckungen, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für junge Menschen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Wenn ich mir die Projekte ansehe und mit den Jungforschenden spreche, bin ich voller Zuversicht für unsere Zukunft«, sagt Timo Pflüger, Patenbeauftragter des Wettbewerbs und Ausbildungsleiter bei ebm-papst Mulfingen.

Die Gewinner von Jugend forscht aus der Region Heilbronn-Franken präsentieren ihre Projekte nun ein zweites Mal vom 3. bis 5. April 2025 beim Landeswettbewerb in Heilbronn. Überzeugen sie auch dort die Fachjury, geht es vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 zum Bundes-finale nach Hamburg. Die erfolgreichen Erfinderinnen und Erfinder von Jugend forscht junior messen sich beim Landeswettbewerb in Balingen am 10. und 11. ­April 2025 mit den besten Nachwuchstalenten aus Baden-Württemberg.

