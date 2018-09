News von equal: Änderungen der Höchstüberlassungsdauer bei der AÜG-Reform 2017

Sie suchen einen neuen Job? Als Berufseinsteiger, langjähriger Zeitarbeitnehmer oder Leasingmitarbeiter, der aktuell von der neuen Höchstüberlassungsdauer-Regelung betroffen ist? Der mehrfach ausgezeichnete Personaldienstleister equal personal unterstützt Sie bei Ihrer Jobsuche nicht nur mit einer umfangreichen Jobbörse, sondern unsere hochqualifizierten Job-Experten beraten Sie zusätzlich auf Augenhöhe zu den Themen Bewerbungsstrategie, Vorstellungsgespräch, Höchstüberlassungsdauer (AÜG) und equal pay.

Änderungen der Höchstüberlassungsdauer bei der AÜG-Reform 2017

Die AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)-Reform trat am 1. April 2017 in Kraft. Kurz darauf erfolgte eine erste Überarbeitung durch das Bundesinnenministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Der wichtigste Teil der grundlegenden Änderungen betrifft die Höchstüberlassungsdauer. Hier gilt: Ein Zeitarbeitnehmer darf nicht länger als 18 aufeinander folgende Monate an denselben Entleiher überlassen werden.

Im Gesetz sind allerdings Ausnahmenregelungen verankert. Die zentralen Fragen sind: Ist das Unternehmen tarifgebunden? Gibt es einen Betriebsrat? Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände einer bestimmten Branche könnten zum Beispiel einen Tarifvertrag verabschieden, der eine Höchstüberlassungsdauer von 36 oder 48 Monaten vorsieht. Dieses würde dann für alle Unternehmen gelten, die Mitglied des Arbeitgeberverbandes sind. Betriebe, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen, dürfen diese Höchstfrist ebenfalls einführen – allerdings nur mit Zustimmung des Betriebrats.

Sogenannte „Öffnungsklauseln“ im Tarifvertrag könnten tarifgebundenen Unternehmen die Möglichkeit geben, durch Betriebsvereinbarungen die Überlassungsdauer zu strecken. Ohne Betriebsrat gilt aber hier für Unternehmen weiterhin die Höchstfrist von 18 Monaten.

Sind mehrere Einsätze eines vermittelten Arbeitnehmers geplant, so gilt laut Gesetzentwurf eine Unterbrechungsfrist von drei Monaten. Erst danach ist ein Einsatz bei dem Entleiher als „Neueinsatz“ zu verbuchen. Es muss also nach den oben erwähnten 18 Monaten Höchstüberlassungsdauer eine Unterbrechungszeit von mindestens drei Monaten bei demselben Entleiher gegeben sein, erst dann kann der Zeitarbeitnehmer wieder durchstarten.

Es existiert jedoch ein Hintertürchen, das sogenannte Entleiher-Rondell. Zur Überbrückung dieser gesetzten Drei-Monats-Phase (und einem Tag) kann der Zeitarbeitnehmer in einer Mutter- oder Tochterfirma des Entleihers arbeiten. Hierbei muss sich die Firmierung der Mutter- oder Tochterfirmen allerdings signifikant von der des Entleihers unterscheiden.

