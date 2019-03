Abend der Ausbildung bei Wittenstein in Igersheim

× Erweitern Wittenstein

Der Igersheimer Mechatronikkonzern lädt am Donnerstag, 04.04.19, von 17 bis 20 Uhr Schüler, Eltern und Lehrer ein: In der WITTENSTEIN talent arena, der Ausbildungswerkstatt in Igersheim-Harthausen, präsentiert das Familienunternehmen alles rund um das Thema Ausbildung und Studium. Zu 20 verschiedenen Berufsbildern geben Auszubildende und Studierende Informationen und schildern ihre Erfahrungen. Ausbilder stehen für Fragen bereit und geben in einem Kurzvortrag Tipps für ein erfolgreiches Bewerben. Ein Betriebsrundgang gibt Einblicke in die Arbeitswelt des Ausbildungsbetriebs, der aktuell rund 180 junge Menschen beim Übergang von Schulzeit ins Berufsleben begleitet und zu seinen Nachwuchskräften entwickelt.

Das Angebot an Berufszielen ist vielseitig. Sowohl für kaufmännische als auch technische, sowie IT-Berufe bietet die WITTENSTEIN SE Ausbildungen mit IHK-Abschluss sowie Studiengänge in Kooperation mit der Dualen Hochschule, der DHBW an.

Die Einstellung der Auszubildenden und Studierenden erfolgt bei der WITTENSTEIN SE, die weltweit über 2.600 Mitarbeiter beschäftigt, auf Basis einer langfristigen Personalplanung