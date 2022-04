Ackermann Orthopädie - Fachteam sucht Verstärkung

Wenn es um Fragen rund um das Thema Fußgesundheit geht, ist Ackermann Orthopädie ein kompetenter Ansprechpartner in der Region. Das Heilbronner Traditionsunternehmen ist spezialisiert auf fachliche, orthopädietechnische und therapeutische Beratung und Unterstützung. Wer Teil des fachkompetenten Teams werden will, hat jetzt dazu die Gelegenheit – und bewirbt sich auf eine der ­offene Stellen und Ausbildungsplätze.

Fachkompetenz und Verlässlichkeit – das sind zwei Stichworte, die sich Ackermann Orthopädie als einer der ältesten Heilbronner Handwerksbetriebe, der sich bis heute ununterbrochen in Familienhand befindet, auf die Fahne geschrieben hat. Eine der Säulen des Unternehmens ist die so genannte biomechanische Bewegungsanalyse, die bei Ackermann im Labor durchgeführt wird: »Der Proband wird auf einem orthopädischen Lamellenlaufgerät mit mehreren High-Speed-Kameras analysiert. Dann wird das Material mit einer medizinischen Software ausgewertet und man kann erkennen, wie sich die individuellen Bewegungsabläufe darstellen«, erklärt Thiemo Ackermann. Auf Basis dieser Ergebnisse wird dann eine Auswahl geeigneter Laufschuhe vorgeschlagen, ein persönlicher Work-Out-Trainingsplan erstellt und Vorschläge für weiterführende Maßnahmen ausgearbeitet. Des Weiteren werden High-Tech Fußeinlagen bei Ackermann Orthopädie computergenau in modernster Roboterfertigung individuell hergestellt. Im Webshop gibt es zudem verschiedene Fußgesundheits- und Fußwellnessartikel. Und sollte es doch einmal zu Verletzungen oder Schmerzen kommen, bieten Thiemo Ackermann und sein Team in der Praxis für Fußgesundheit schonende Schmerz- und Heiltherapien, Kinesio-Tapes sowie Bandagen und Schienen für Fuß und Knie an.

Für sein Fachteam sucht Ackermann Orthopädie nun wieder Verstärkung. Offene Stellen werden auf der Website des Unternehmens ausgeschrieben. Gesucht wird aktuell beispielsweise ein Orthopädieschuhmacher (Meister oder Geselle in Meisterfunktion). Zu den Aufgaben zählen unter anderem die Durchführung von Anproben, die Erstellung von Abdrücken, die Versorgung von Sportlern, Diabetikern, Rheumatikern und Schmerzpatienten, die CAD-Konstruktion von Probeschuhen und Leisten für den 3D-Druck sowie die fachliche Leitung des Produktionsbereiches »Orthopädische Schuhzurichtungen«. Zusätzlich bietet Ackermann zum 1. September 2022 wieder Ausbildungsplätze zur Kauffrau im Einzelhandel (m/w/d) sowie zum Orthopädieschuhmacher (m/w/d) an. Die Entlohnung ist höher als die branchenübliche Ausbildungsvergütung. Außerdem gibt es viele weitere Vergünstigungen und Unterstützungen. Zudem wird nach der Ausbildung eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in verantwortungsvoller Position angestrebt. Ebenfalls gesucht wird ein Orthopädieschuhmacher (m/w/d) als Leiter des Außendienstes. Diese bedeutungsvolle Aufgabe ist aufgrund dem bevorstehenden Renteneintritt des seitherigen Mitarbeiters neu zu besetzen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Versorgung von Kunden und Patienten in Kliniken, Ambulanzen, Heimen und im häuslichen Bereich. Mobiltelefon und eigenes Firmenfahrzeug mit Privatnutzung unterstreichen die Wichtigkeit dieser repräsentativen Position. Eine ausreichende und ausführliche Einarbeitungsphase ist selbstverständlich. Ackermann Orthopädie bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine langfristige, zuverlässige berufliche Heimat – mit einer komfortablen und verlässlichen Urlaubsregelung, feste Arbeitszeiten ohne Überstunden, vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge sowie umfangreiche weitere Vorteile. Bei Ackermann Orthopädie freut man sich auf jede Bewerbung.

Ackermann Orthopädie, Ecke Südstr. 142 / Ludwig-Pfau-Str. 19, 74074 Heilbronn, Fon: 07131 85343, E-Mail: info@ackermann.HN, www.ackermann.HN, www.ackermann.shopping