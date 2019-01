Adolf Müntsch GmbH - Moderne trifft Tradition

× Erweitern Adolf Müntsch GmbH

Seit mehr als 40 Jahren entstehen bei der Adolf Mütsch GmbH, beim Experten für Zerspannungstechnik und Gerätebau, einbaufertige Präzisionsteile aus allen gebräuchlichen Werkstoffen, die in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen. Dabei kann der Lohnfertiger auf eine typisch hohenloher Erfolgsgeschichte zurückblicken: Was 1968 mit der Gründung im Erdgeschoss des elterlichen Wohnhauses begann, hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem erfolgreichen mittelständischen Betrieb entwickelt. Seitdem ist die GmbH kontinuierlich gewachsen. Aktuell sind 100 Mitarbeiter beim Lohnfertigungsunternehmen in Eberstal beschäftigt.

Die Nachwuchsförderung spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit zehn Azubis liegt die Ausbildungsquote bei zehn Prozent. Eine besondere Bedeutung kommt dem Ausbildungsberuf des Feinwerkmechanikers, bzw. der Feinwerkmechanikerin, Fachrichtung Maschinenbau, zu. Immer wenn höchste Präzision gefragt ist, sind die Facharbeiter/innen an der Reihe. Alle Azubis lernen die Grundlagen in der Ausbildungsabteilung und sammeln weitere Erfahrungen in den Fertigungsabteilungen. Im Betrieb planen, steuern und verbessern die Fachkräfte Abteilungsübergreifend die Fertigungsabläufe. Zudem kontrollieren und bewerten Feinwerkmechaniker/innen die Arbeitsergebnisse und leisten so ihren Beitrag zur Produktqualität.

Neben Verständnis für Mathematik und Technik sollten Ausbildungsinteressierte eine sichere Hand mitbringen. Natürlich ist auch Freude am Umgang mit Computern von Vorteil, denn an der Maschinenkonsole wird mit Befehlen für die rechnergestützte numerische Maschinenteuerung (CNC) gearbeitet. Interessierte können sich jederzeit über die Website des Unternehmens, auf regionalen Bildungsmessen oder ganz persönlich und individuell im Betrieb vor Ort informieren.

Adolf mütsch GmbH, Jäuchernstraße 17, 74653 Ingelfingen

Fon: 06294-42130, www.muetsch.de