Aichele Werkzeuge GmbH Karriere mit Zukunft

Willkommen bei Aichele, einem stolzen ­Familienunternehmen, das Tradition und Innovation verbindet. Mit über 85 Jahren Erfahrung als Profi für Präzisionswerkzeuge, Rotationsschneidsysteme und hochwertigen Schneide-, Fräs- und Bohrwerkzeugen. Hier zählt jeder Einzelne – denn als Familienunternehmen setzt Aichele auf starke Nachwuchskräfte; deshalb ist jede Ausbildung individuell und abwechslungsreich gestaltet. Aichele bietet eine fundierte und hochwertige Ausbildung, die nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch praktische Fertigkeiten fördert. Von Anfang an werden die Auszubildenden in vielfältige Aufgabenbereiche eingebunden, um ein tiefes Verständnis für die Branche zu entwickeln. Dazu gehören auch engagierten Ausbildungsleiter und Ansprechpartner, die den Auszubildenden stets zur Seite stehen, um Fragen zu beantworten, Herausforderungen zu bewältigen und den Ausbildungsprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Bei Aichele wird nicht nur Wert auf fachliches Wissen, sondern auch auf soziale Kompetenzen gelegt. Teamarbeit, Kommunikation und Eigenverantwortung sind zentrale Elemente. Mit einer Ausbildung bei ­Aichele erwarten Azubis hervorragende Perspektiven mit hohen Übernahmechancen.

Aichele Werkzeuge GmbH

Zur Flügelau 40 · 74564 Crailsheim

Tel. 07951-29550 · karriere.aichele.de