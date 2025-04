Aktionsmonat Mai bei den Wegbereitern »Seid ihr dabei?«

Auch in diesem Jahr bieten die Wegbereiter einen spannenden Aktionsmonat an. Im ­vergangenen Jahr war dieser Monat in Heilbronn Teil des 40-jährigen Firmenjubiläums. In diesem Mai findet der Aktionsmonat nun am Standort Öhringen statt und stimmt alle auf die bevorstehende Wirtschaftsmesse im Hofgarten ein.

Der gesamte Mai über gibt es vielfältige Angebote für alle Altersgruppen – von »Bau-Kindi« bis hin zum »Orangen Klassen-­zimmer«. Besonders interessant für Schulklassen der Stufen 5 bis 10: Sie haben die Möglichkeit, am »Orangen Klassenzimmer« teilzunehmen. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema »Boden«. In praxisorientierten Workshops wird gezeigt, dass der Boden sowohl ­Lebensraum als auch Arbeitsfeld ist. Den Schülerinnen und Schülern wird die Gelegenheit geboten, zu entdecken, zu forschen und zu experimentieren. Das Thema »Artenvielfalt« wird ebenfalls von der ­Theorie zur ­Praxis geführt. Mithilfe des eigens entwickelten Planspiels »Schneideria« wird den Teilnehmern die tägliche Arbeit anschaulich nähergebracht.

Für Gruppen ab der 8. Klasse gibt es zusätzlich das ­Bewerbertraining, ebenfalls im »Orangen Klassenzimmer«. Dieses Outdoor-Klassenzimmer bietet ein ganz besonderes Erlebnis, das sich vom gewohnten Schulumfeld abhebt: Umgeben von Upcycling-Möbeln und Straßenbaumaterialien wird das Bewerbertraining zu einer einzigartigen Erfahrung.

Die Veranstaltung verspricht einen abwechslungsreichen Mai für alle Teilnehmer! Interesse geweckt? Dann schnell die letzten Plätze sichern. Einfach unter 07941/9126-0 oder info@schneider-bau.de anmelden.

