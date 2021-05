Albert Berner Deutschland GmbH: Die Zukunft kreativ gestalten

Berner Deutschland punktet mit einem innovativen und ganzheitlichen Ausbildungskonzept, das eine schnelle Lernkurve und viel Abwechslung garantiert.

Ob eine Ausbildung im Bereich Logistik, im Groß- und Außenhandel oder ein Duales Studium im Bereich BWL-Handel, das B2B-Handelsunternehmen zeigt viele Zukunftschancen auf.

Das Besondere: Die Auszubildenden können sich bei vielen Projekten engagieren. Ein Beispiel ist die Medien-AG. Hier gestalten die »Experten der Zukunft« den Social-Media-Auftritt des Unternehmens aktiv mit oder übernehmen bei digitalen Events die Kameraführung.

Valerie Mönch, Kauffrau im Groß- und Außenhandel mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement, war schon zu Beginn ihrer Ausbildung von der Medien-AG begeistert. »Nachdem die Mitglieder ihre Arbeit vorgestellt hatten, war für mich klar: darauf habe ich Lust.« Mittlerweile ist sie seit 1,5 Jahren dabei und hat es keinen Tag bereut: »Bei den Projekten können wir eigene Ideen verwirklichen und unsere kreative Ader ausleben. Es ist ein tolles Gefühl, Verantwortung zu übernehmen und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens mit unseren Posts zu steigern.«

Wenn das Management zur digitalen Informationsveranstaltung einlädt, ist Carolin Schumertl, Auszubildene im zweiten Lehrjahr, mittendrin und übernimmt die Kameraführung. »Schon beim ersten Mal hat es mir so gut gefallen, die Redner zu filmen, dass ich gleich für die Folgeveranstaltungen zugesagt habe«, erinnert sich die angehende Kauffrau im Groß- und Außenhandel. »Ich finde es spannend zu sehen, was hinter den Kulissen passiert. Das Zusammenspiel zwischen Technik und IT – und nicht zuletzt die Kollegen in einem anderen Umfeld kennenzulernen.« Während der gesamten Ausbildung bekommen Auszubildende wie Valerie und Carolin das richtige Werkzeug an die Hand, um erfolgreich ins Berufsleben zu starten.

Lust auf eine Ausbildung bei Berner? Fragen können gerne direkt an Anja Jursa (07940-121 386) gestellt werden.

Albert Berner Deutschland GmbH, Bernerstraße 4, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-121 386, www.berner.de/karriere