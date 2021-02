Andreas Zipf führt Schneider Bau in die Zukunft

Stabübergabe bei Schneider Bau in Heilbronn: Andreas Zipf, bislang Stellvertreter von Hans-Georg Schmerer, hat zum 1. Januar 2021 die Standortleitung des Straßen- und Tiefbauunternehmens der Wegbereiter Gruppe übernommen.

Hans-Georg Schmerer wird noch einige laufende Projekte betreuen, der 65-Jährige geht Mitte des Jahres in den Ruhestand.

Andreas Zipf ist seit 15 Jahren am Standort Heilbronn als Bauleiter der Wegbereiter Gruppe beschäftigt. »Ich freue mich sehr darauf, die hervorragende Arbeit meines Vorgängers fortzusetzen«, sagt Zipf, der mit der Übernahme der Standortleitung auch als Prokurist eingesetzt wurde. Zuletzt arbeitete der 39-Jährige als Bauleiter bei dem Tief- und Straßenbauunternehmen. Parallel dazu ließ er sich bei der Handwerkskammer zum geprüften Betriebswirt ausbilden.

Eberhard Köhler, Geschäftsführer der Wegbereiter Gruppe, dankte Hans-Georg Schmerer für seine langjährige Arbeit als Standortleiter, die nicht immer einfach war. »In Zeiten des Umbruchs, die viele Bauunternehmen existenziell trafen, hat er unseren Standort Heilbronn zu einem florierenden Unternehmen entwickelt«, sagt der Geschäftsführer. Hans-Georg Schmerer sei es dabei gelungen, neue Mitarbeiter hervorragend zu integrieren und ihnen mit Schneider Bau eine neue berufliche Heimat zu geben. »Ohne ihn wäre der Erfolg des Standorts nicht vorstellbar«, sagt Eberhard Köhler.

Unter der neuen Standortleitung wird die Schneider Bau GmbH & Co. KG in die mobile Zukunft weisende Geschäftsfelder ausbauen. Dazu gehört der bereits in der Vergangenheit von Andreas Zipf betreute Bereich E-Mobilität: Die Wegbereiter Gruppe bietet in Zusammenarbeit mit einem Elektrounternehmen den kompletten Aufbau von E-Ladestationen an, erste Projekte wurden bereits umgesetzt.

Als überaus engagierter Teamplayer betreut Andreas Zipf komplexe Projekte bspw. den Bau der Heilbronner Radroute Nord. Schneider Bau arbeitete im laufenden Verkehr an Fahrbahnteilern und Fahrbahnrändern. Andreas Zipf gelang es mit seinem Team, die Eingriffe in den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Die Wegbereiter Gruppe bietet an den drei Standorten Öhringen, Heilbronn und Lauda-Königshofen eine Vielzahl von Ausbildungsberufen an: vom Straßenbauer und Baugeräteführer bis zum DHBW-Studium und den Vermessungstechnikern.

»Qualität ist eben kein Zufallsprodukt, sie entsteht aus Wissen, Planung und Achtsamkeit«, sagt Andreas Zipf. Dank seines Status als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb darf Schneider Bau Heilbronn auch bei Bauarbeiten anfallende Altlasten und Abfälle befördern. »Wir achten auf einen möglichst schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen und suchen bewusst Wege, um ausgebautes Material wiederzuverwenden«, erläutert der Heilbronner. Als Standortleiter will er weiterhin den Blick auch auf den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens werfen: »Wir sind uns unserer Verantwortung für Klima und Umwelt bewusst«, sagt er. »Mit unseren Leitlinien für nachhaltiges Bauen und Arbeiten haben wir uns gut aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft.«

Mehr Infos unter www.ihrwegbereiter.de