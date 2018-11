AOK Heilbronn-Franken sucht Verstärkung für den Außendienst

× Erweitern Foto: AOK Baden-Württemberg AOK Baden-Württemberg

Die AOK Baden-Württemberg ist eine »Wachstumskasse«, Branchen-Primus im Land, mit einer Mitgliederzahl von mehr als 4,4 Millionen Versicherten – Tendenz: Weiter stark steigend.

Ihre neuen Kunden überzeugt die AOK mit ihren innovativen Produkten aus den Bereichen Versorgung und Gesundheitsförderung, einem Top-Service und einem attraktiven Beitragssatz unter dem Branchenschnitt.

Wichtig für die Vertriebsarbeit bei der AOK Baden-Württemberg ist das Selbstverständnis »Gesundnah« zu sein. Die Gesundheitskasse investiert in der Region in moderne KundenCenter und kümmert sich persönlich um Ihre Kunden. Die Versicherten erhalten vor Ort eine kompetente Beratung »von Mensch zu Mensch«.

Die AOK Baden-Württemberg hat Vieles erreicht und noch viel vor. Sie ist die Nummer eins unter den gesetzlichen Krankenkassen und will weiter wachsen. Die Vertriebsmannschaften suchen – vor allem im Großraum Heilbronn und im Main-Tauber-Kreis – Verstärkung. Die AOK Baden-Württemberg bietet sowohl erfahrenen Verkäufern, wie auch Neulingen gute Entwicklungschancen und die Sicherheit eines großen zertifizierten Top-Arbeitgebers.

Interessenten aus Branchen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung – wie Banken und Versicherungen, Finanzdienstleistern, Einzelhandel oder aus dem Bereich Automobile – werden durch die Schulungs- und Trainee-Programme umfassend eingearbeitet. Für Bewerbungen gibt es das Online-Bewerbungsportal. Die Bewerbungsphase geht bis 31.12.2018. Für das Jahr 2019 gibt es noch freie Ausbildungsplätze zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing (m/w/d).

An zwei Informationsabenden (17.12. in Heilbronn und 20.12. in Tauberbischofsheim, je 17-19 Uhr) steht die Vertriebsleitung der AOK Heilbronn-Franken persönlich Rede und Antwort.

AOK - Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken

Infoabende:

Mo. 17. Dezember, Allee 72, 74072 Heilbronn

Do. 20. Dezember, Wolfstalflurstr. 10, 97941 Tauberbischofsheim, je 17-19 Uhr

www.aok-bw.de