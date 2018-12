Arbeit oder Vergnügen? Geht doch beides!

× Erweitern IDS

Überall fallen Begriffe wie Digitalisierung, smarte Fabrik oder Industrie 4.0. Es ist die Rede von Vernetzung und autonomem Fahren. All diese Entwicklungen machen eines unerlässlich: Kameras. Denn die Maschinen brauchen »Augen«. Die IDS Imaging Development Systems GmbH ist führender Hersteller digitaler Industriekameras. Mit neuartigen App-basierten Kameras macht das Unternehmen die Bildverarbeitung für die Industrie darüber hinaus neuerdings so flexibel wie auf einem Smartphone. Weit mehr als 1 Million Produkte von IDS sind bereits weltweit im Einsatz. Das Unternehmen mit Sitz in Obersulm hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der industriellen Bildverarbeitung und beschäftigt rund 280 Mitarbeiter.

Sie alle entwickeln, bauen und vermarkten Kameras, die Menschen im täglichen Leben oder bei der Arbeit unterstützen. Dabei erschließen sich immer neue Anwendungsfelder. Integriert werden diese Industriekameras z.B. in Roboter, medizinische Geräte, Verkehrsüberwachungssysteme, Produktionsanlagen oder in Selbstbedienungsterminals. Entwicklung und Produktion dieser zukunftsweisenden Technologien finden am Standort Obersulm statt, wo 2019 ein Innovations- und Technologiezentrum mit rund 4.500 Quadratmetern und 200 zusätzlichen Arbeitsplätzen entstehen wird.

Schüler und Studenten erhalten bei IDS interessante Einstiegsmöglichkeiten in eine zukunftsträchtige Branche. Sie werden vom ersten Tag an voll integriert und involviert. Unter kompetenter Anleitung dürfen Azubis und DHBW-Studenten eigenverantwortlich anspruchsvolle Themen bearbeiten und bei der Umsetzung unterschiedlichster Projekte helfen. Die Ausbildung bei IDS ist DUALIS-zertifiziert. Das Unternehmen hat das Siegel als »ausgeausgezeichneter Ausbildungsbetrieb« der IHK Heilbronn-Franken für alle seine Ausbildungsberufe erhalten und gilt damit als Betrieb mit nachweislich überdurchschnittlicher Ausbildungsqualität.

Das kommt gut an: »Bei IDS fühlte ich mich von Anfang an als Teil des Teams. Von der Hilfsbereitschaft der Kollegen und von der Arbeitsatmosphäre bin ich nach wie vor begeistert,« berichtet Kristina, DHBW Studentin im 4. Semester. Jetzt ein Teil des IDSTeams werden: Denn für das Ausbildungsjahr 2019 sind noch Studien- und Ausbildungsplätze verfügbar.

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 6-8, 74182 Obersulm, Fon: 07134-961960

www.ids-imaging.de