ARBEITEN BEI DEN VENTILATORENPROFIS ROSENBERG VENTILATOREN GMBH

»Luft ist unser Element – sie intelligent und effizient zu bewegen ist unsere Leidenschaft«, so das Motto der Rosenberg Ventilatoren GmbH mit Stammsitz in Künzelsau. Das global agierende Unternehmen sucht permanent hochqualifizierte Mitarbeiter und engagierte Auszubildende.

Als führendes Unternehmen in der Klima- und Lüftungstechnik-Branche hat Rosenberg sich seit mehr als 40 Jahren auf die Entwicklung und Produktion von regelbaren Außenläufermotoren, Ventilatoren und Kastenklimageräten spezialisiert. Die Produkte werden in vielfältigen Einsatzbereichen eingesetzt, wie beispielsweise in Urlaubshotels, Schwimm- und Erlebnisbädern, Shopping-Centern, Museen, Sporthallen, Kinos und Restaurants.

Mit weltweit mehr als 40 Niederlassungen und über 1.700 engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist Rosenberg stolz darauf, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und erstklassigen Service zu bieten. Um diesen Erfolg weiterzuführen, investiert Rosenberg stark in die Ausbildung eigener Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. ­Daher ist Rosenberg stets auf der Suche nach motivierten und talentierten Auszubildenden sowie dualen Studenten, die sich für innovative Technologien und nachhaltige Lösungen begeistern. »Wir möchten junge Menschen dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und aktiv zur Zukunft unseres Unternehmens beizutragen.« Das Ausbildungsangebot umfasst sowohl technische und gewerbliche Berufe als auch kaufmännische Berufsfelder, sodass für unterschiedliche Interessen und Stärken die passende Perspektive geboten wird. Darüber hinaus ­bietet Rosenberg duale Studiengänge mit verschiedenen Schwerpunkten an, die eine ideale Verbindung zwischen Theorie und Praxis ermöglichen. Für Schülerinnen und Schüler, die erste praktische Erfahrungen sammeln ­möchten, besteht zudem die Möglichkeit, ein Schülerpraktikum zu absolvieren. So können sie einen Einblick in verschiedene Berufsfelder gewinnen und herausfinden, welcher Karriereweg am besten zu ihnen passt.

