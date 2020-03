Arbeiten von Zuhause – Home Office hat viele Vor- und Nachteile

Home Office kann für den einen eine gute Alternative zum klassischen Bürojob sein, für den anderen ist es auf Dauer vielleicht etwas zu einsam. Die wichtigsten Pros und Contras für die Arbeit in den eigenen vier Wänden sind hier zusammengefasst.

Vorteile:

1. Zeitersparnis: Die Fahrt zum Büro entfällt, sodass man quasi direkt nach Frühstück und Dusche mit der Arbeit beginnen kann.

2. Flexibilität: Private Termine können problemlos in den Arbeitstag integriert werden, da man sich die Zeit frei einteilt. Wichtig bleibt nur, dass das Arbeitspensum erfüllt wird.

3. Work-Life-Balance: Gerade für Eltern kann Home Office Vorteile bezügliche der Kinderbetreuung bieten. Auch lassen sich Erholungspausen frei setzen, sodass man sich gelegentlich angenehmen Dingen zuwenden kann, um dafür am Abend nachzuarbeiten.

4. Stressreduktion: Das heimische Büro ist eine effektive Burnout-Prävention, da es hier deutlich stressfreier zugeht, als im direkten Umgang mit Kollegen oder Chef.

5. Reduzierte Kosten: Wer von zu Hause arbeitet, muss weder Sprit- noch Fahrscheinkosten für den Arbeitsweg tragen: ein großer Vorteil!

Nachteile:

1. Keine sozialen Kontakte: Der tägliche Austausch mit Kollegen, das kurze Schwätzchen oder der »Flurfunk«,bei dem oft wichtige Informationen mitgeteilt werden, fallen weg. Bei sehr geselligen Menschen kann das Home Office auf Dauer sogar eine Vereinsamung begünstigen.

2. Starke Ablenkung: Das Internet ist verlockend, der Fernseher steht in der Nähe, es kommen spontan Freunde zu Besuch – Ablenkungen lauern in der eigenen Wohnung zuhauf. Es ist daher nötig, sich klare Regeln über die Arbeitszeit zu setzen, in welchen man jegliche Ablenkung vermeidet.

3. Fehlende Motivation: Gerade der Teamgeist bei der gemeinsamen Arbeit mit Kollegen kann den Einzelnen in seiner Motivation beflügeln: Dies fällt beim Home Office weg.

4. Vorurteile: Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, wird mitunter vorgeworfen, sie hätten einen »lauen Job« und nur geringe Karriereambitionen – was natürlich Unsinn ist. Aber als Home-ArbeiterIn kann es leider vorkommen, dass man derartigen Äußerungen ausgesetzt ist.

5. Keine Trennung von Beruf und Privat: Es besteht die Gefahr, dass man keine Grenzen zwischen Job und Privat ziehen kann – man sollte seine Arbeitszeiten daher klar definieren, um danach auch wirklich in den verdienten Feierabend gehen zu können.