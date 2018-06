Arbeitslosigkeit im Kreis sinkt im Juni nochmals

× Erweitern Foto: Fotolia Arbeitslosenstatistik Fotolia

Erneut ging die Anzahl derer, die bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg arbeitslos gemeldet waren, zurück. Insgesamt waren im Juni in beiden Rechtskreisen 9.035 Menschen arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 152 oder 1,7 Prozent zum Vormonat und um 944 oder 9,5 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, ging nochmals um 0,1 Prozentpunkte zurück und lag im Juni bei 2,9 Prozent, im Vorjahresmonat lag sie bei 3,3 Prozent.

Zum fünften Mal in Folge sank die Arbeitslosigkeit im Landkreis Ludwigsburg

Dr. Carolin O`Sullivan, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, über den lokalen Arbeitsmarkt: »Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Ludwigsburg sank zum fünften Mal in Folge. Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten weiterhin alle Personengruppen, gemeint sind damit Männer und Frauen, Jüngere, Ältere, Ausländer und schwerbehinderte Menschen, von der guten Situation am Arbeitsmarkt profitierten.« An alle Ausbildungsplatzsuchenden gerichtet sagt sie: »Die Arbeitgeber im Landkreis Ludwigsburg suchen weiterhin sehr intensiv nach Nachwuchskräften. Entsprechend gut sind die Chancen um eine Ausbildungsstelle auch jetzt noch mit Blick auf den Ausbildungsstart im September.«

Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

Bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, dem Bereich der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung nach dem dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), waren im Juni 4.177 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Mai waren das 93 Menschen (2,2 Prozent) weniger und 418 (9,1 Prozent) weniger als im Juni vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag erneut bei 1,4 Prozent.

Beim kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg, dem Bereich der steuerfinanzierten Grundsicherung nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), waren im vergangenen Monat 4.858 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 59 Personen (1,2 Prozent) zum Vormonat und 526 (9,8 Prozent) zum Vorjahresmonat. Die anteilige Arbeitslosenquote lag weiterhin bei 1,6 Prozent.

Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin auf einem hohen Niveau

Die Unternehmen aus dem Landkreis Ludwigsburg meldeten dem Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur im Juni 1.407 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Das waren 143 (minus 9,2 Prozent) weniger als im Vormonat und 183 (plus 15 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand an Stellen wuchs im Vergleich zum Vormonat um 179 und lag damit bei 5.041 neuen Stellenangeboten, ein Stellenzuwachs von 30,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Top Drei der im Juni neu gemeldeten Stellenangeboten: 147 Angebote gab es in den Berufsbereichen Verkehr, Logistik (ohne Fahrzeugführer), gefolgt von 134 neu zu besetzenden Stellen im Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe. Im Bereich der Verkaufsberufe meldeten die Arbeitgeber insgesamt 95 neue Stellenangebote.

Noch viele unbesetzte Ausbildungsstellen im Landkreis Ludwigsburg

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigsburg 2.538 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das waren 7,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 2.966 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 9,4 Prozent. Ende Juni waren 1.031 Bewerber noch unversorgt und 1.494 Ausbildungsstellen noch unbesetzt.

Alle die jetzt noch Fragen zur Berufswahl haben, einen Ausbildungsplatz suchen oder Hilfe bei der Bewerbung brauchen, sollten sich schnellstmöglich an die Beratungsfachkräfte der Berufsberatung der Agentur für Arbeit wenden (kostenfrei unter 0800 4 555 5 00). Ferner sollten Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, die Ausbildungsplatzbörse für Kurzentschlossene »`S pressiert« am 17.Juli von 13 bis 16 Uhr im Kulturzentrum der Stadt Ludwigsburg besuchen.