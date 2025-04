ASB Baden-Württemberg e.V. Heilbronn-Franken Freiwillig sozial engagiert

Spätestens mit der Zeugnisausgabe stellt sich für Schulabgänger die Frage: Wie geht es beruflich weiter? Wie wäre es mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim ASB Heilbronn-Franken für 6 bis 18 Monate?

In der Region Heilbronn-Franken ist der ASB ein leistungsstarker Anbieter im Gesundheitswesen mit einem breiten Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten für hilfebedürftige Menschen. Deshalb werden Bewerber für ein BFD/FSJ gesucht! Geboten wird ein Taschengeld, persönlichkeitsbildende Seminare, nette Teams und interessante Aufgaben. Wo? Zum Beispiel in der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe, der Schule, den Kindertageseinrichtungen, in der Arbeit mit älteren Menschen, im Bevölkerungsschutz, im Krankentransport oder, oder, oder... Das BFD/FSJ vermittelt Einblicke in die soziale Arbeit und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen. Hier lernt man, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen! Und für alle, für den ASB, für die Menschen, die man unterstützt, ist das Engagement eine Bereicherung. Die Einsatzbereiche beim ASB Region Heilbronn-Franken sind vielfältig, wie z.B. die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, mit Senioren, im Mobilen Sozialen Dienst, im Krankentransport, Fahrdienst oder in der Ersten Hilfe Ausbildung . Ein FSJ oder BFD bieten interessante Einblicke in die soziale Arbeit und bringen wichtige Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen.

Lieber eine Ausbildung oder ein Duales Studium? Welche Vorstellung hat man selbst von sozialen Berufen? Hier kann man es herausfinden:

ASB Baden-Württemberg e.V.

Region Heilbronn-Franken

Ferdinand-Braun-Str. 14 · 74074 Heilbronn

Tel. 07131-9739171 · www.asb-unvorstellbar.de