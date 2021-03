Wer eine abwechslungsreiche Ausbildung mit eigenverantwortlichen Projekten sucht, ist hier richtig! Mit sieben Standorten ist ­AssenheimerMulfinger der Mercedes-Benz Partner in den Regionen Heilbronn-Franken, Hohenlohe und Rhein-Neckar.

Mehr Service erfahren« – nach diesem Motto gestaltet das Autohaus den Arbeitsalltag seit über 100 Jahren. Denn die Kunden sollen nicht nur zufrieden sein – sie sollen begeistert sein. Qualifizierte und kompetente Mitarbeiter sind die wichtigste Voraussetzung dafür. Deshalb hat die Ausbildung junger Fachkräfte bei AssenheimerMulfinger schon immer einen hohen Stellenwert.

Aktuell bietet der Mercedes-Benz Partner 63 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz. Davon sind 23 im kaufmännischen Bereich als Automobilkaufmann (m/w/d) tätig, und 40 Auszubildende im gewerblichen Bereich, die den Beruf des Kfz-Mechatronikers Pkw oder Nutzfahrzeuge (m/w/d) lernen. Hinzu kommen außerdem vier duale Studenten (m/w/d). Vertrauen, Respekt und Verantwortung sind wesentliche Aspekte der Unternehmenskultur. Es ist wichtig, gut und offen miteinander umzugehen: Vom Azubi bis zur Führungskraft wird jeder einzelne Mitarbeiter ernst genommen.

Die Ausbildung bei AssenheimerMulfinger geht weit über die in der Branche üblichen Inhalte hinaus: Es werden regelmäßig Schulungen mit aktuellen und informativen Themen durchgeführt. Außerdem dürfen sich die Auszubildenden auf Projekte in Eigenverantwortung, wie z. B. Film- und Social Media-Projekte oder Präsentationen an Schulen zur authentischen Vorstellung der Ausbildungsberufe, freuen.

Das Team der Personalabteilung begleitet die jungen Menschen während ihrer Ausbildung und hat immer ein offenes Ohr für die »Schützlinge«.

Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG

Weitere Informationen unter:

www.assenheimer-mulfinger.de/ausbildung