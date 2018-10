× Erweitern Aurora Konrad

Aurora ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Mudau im Neckar-Odenwald-Kreis und gehört zu den führenden Unternehmen, die komplette Heiz- und Klimasysteme für Nutzfahrzeuge entwickeln und produzieren. Aurora möchte etwas bewegen, deshalb braucht das Unternehmen junge und engagierte Nachwuchskräfte, die die Ideen mit Leben füllen und neue Blickwinkel mit einbringen, um weiterwachsen zu können. Die Nachwuchskräfte sollen mit dem Unternehmen gemeinsam die Zukunft gestalten und Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit besitzen. Die Firma bietet hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Im Jahr 2017 hat Aurora von der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim das Ausbildungszertifikat erhalten. Die Auszubildenden arbeiten in einem international tätigen, innovativen und dynamischen Unternehmen. Auf sie warten abwechslungsreiche Herausforderungen in einem Umfeld, in dem Teamarbeit und Fairness selbstverständlich sind. Sie erhalten eine optimale Einarbeitung und Betreuung durch erfahrenen Trainer/innen. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Mudau etwa 300 Mitarbeiter sowie 22 junge Menschen in acht Berufen. Aurora engagiert sich auch erfolgreich bei der beruflichen Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund.

Aurora Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG

Joachim-Schulz-Straße 4, 69427 Mudau, Fon: 06284-92020

www.aurora-eos.com