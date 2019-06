Aus Visionen werden Innovationen!

× Erweitern Foto: E. Zoller GmBH & Co. KG Zoller Madeleine Smile

Was schon gut ist, kann auch noch besser werden. Das ist der Anspruch, den der Einstell- und Messgerätehersteller ZOLLER an sich und seine Produkte stellt – jeden Tag. Um diesen Anspruch zu erfüllen, setzt ZOLLER auf Menschen, die anpacken.

Typische Werkzeuge für die zerspanende Fertigung sind Bohrer, Fräser oder Drehmeißel. Sie fressen sich in das Metall und lassen aus einem Stahl- oder Aluminiumblock komplexe Formen entstehen: von der riesigen Turbine für Flugzeuge bis hin zum kleinsten Zahnrad für mechanische Armbanduhren. Damit die Formen nachher genauso aussehen, wie es sich der Konstrukteur vorgestellt hat, müssen die Werkzeuge exakt vermessen und eingestellt sein. Dafür stellt das mittelständische Unternehmen ZOLLER aus Pleidelsheim bei Stuttgart Einstell- und Messgeräte her. Richtig eingestellte Werkzeuge tragen exakt so viel Material ab wie erforderlich. Jungen Menschen, die in einem innovativen Unternehmen einsteigen und gleich tatkräftig mit anpacken möchten, bietet ZOLLER in Zusammenarbeit mit der DHBW Stuttgart Studienplätze in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Informatik an. Die Studierenden sind während ihrer Praxisphasen vollwertige Teammitglieder. Vielleicht sind es ihre Ideen und Visionen, die zu den nächsten Innovationen führen. Die Konstruktion dieser Präzisionsmessgeräte wird ständig weiterentwickelt. Schon heute vermisst ZOLLER Werkzeuge µ-genau und erfüllt damit sämtliche Anforderungen an die Qualitätssicherung und zur Rückverfolgbarkeit. Im Zuge von Industrie 4.0 kommt den Werkzeugdaten eine immer größere Bedeutung zu, auch hier liefert ZOLLER Lösungen: Geräte und Maschinen kommunizieren miteinander, sind die Werkzeugmaße außerhalb der Vorgabe, schlägt die Software Alarm, wenn ein Grenzwert überschritten ist.

Das ZOLLER-Werkzeugverwaltungssystem macht das Zusammenspiel zwischen realem Werkzeug und seinem sogenannten digitalen Zwilling – dem digitalen Werkzeug in der Datenbank – besonders deutlich: Anhand der Werkzeugdaten lässt sich jederzeit der Lager- oder Einbauort und der entsprechende Werkzeugzustand am Rechner abrufen.

E. Zoller GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Straße 19,

74385 Pleidelsheim

Tel.: 07144-8970-0

Alle Infos unter: www.zoller.info/de/studium