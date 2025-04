Ausbilder und Arbeitgeber mit Herz AWO Württemberg

Die AWO Württemberg hilft und packt in zahlreichen Bereichen in der Region an. Überall da, wo Hilfe gebraucht wird. Freiheit. Gleichheit. Gerechtigkeit. Solidarität. Toleranz – diese Grundwerte zeichnen die AWO aus und sie ist stolz darauf, VIELFALT zu leben.

Die AWO ist einer der großen Ausbilder und ­Arbeitgeber in der Wohlfahrt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht ­immer der Mensch. Empathisch, wissbegierig, verlässlich und motiviert – wen diese Worte beschreiben, passt zur Ausbildung bei der AWO Württemberg. Die besten ­Argumente für die Ausbildung:

• Sicherer, zukunftsorientierter und moderner Ausbildungsplatz

• Abwechslungsreiche Ausbildung mit professioneller ­Betreuung und Wertschätzung der Leistung

• Attraktive tarifliche Ausbildungsvergütung nach TV AWO BW, eine Jahressonderzahlung, Zulagen und Prämien

• Entwicklungsgespräche und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Gute Verkehrsanbindung, Mitarbeiterevents u.v.m.

Die Aufgaben in der Pflege und Hauswirtschaft sind vielfältig und abwechslungsreich. Von der Grundpflege, medizinischen Versorgung und Dokumentation bis hin zur Betreuung und Unterstützung hilfsbedürftiger älterer Menschen. In der Hauswirtschaft erwarten einen Tätigkeiten wie die Erstellung von Speiseplänen, die Zubereitung von Speisen oder die Reinigung von Räumen und Textilien. Noch ­unsicher? Für Interessierte gibt es auch vielfältige Möglichkeiten für ein Praktikum oder ein Kennenlernen der Einrichtungen während eines Freiwilligendienstes.

AWO Seniorenzentrum Kesseläcker, Öhringen: Die ­moderne Einrichtung bietet 60 Plätze auf drei Wohn-­bereichen. Das Team ist dynamisch, freundlich und viel-­fältig es wird eine offene, herzliche und von Respekt ­geprägte Arbeitskultur gelebt. Die Einrichtung wird von ­allen als ein Lebensraum verstanden, welcher nicht nur die letzte Wohnung für die Bewohnenden, sondern auch ein Ort ist, an dem die Mitarbeitenden viel ihrer Lebenszeit verbringen.

AWO Pflegeheim am Leinbach, Leingarten: Die Einrichtung befindet sich im Herzen von Leingarten mit einem idyllischen Garten sowie einem modernen, familiären Raumkonzept. Es wird die perfekte Symbiose aus Ruhe, ­Natur und einem modernen Wohnkonzept geboten. Das Thema Vielfalt wird in der Einrichtung besonders geschätzt und gelebt und zeigt sich auch im multikulturellen ­Charakter der Teams.

AWO Seniorenzentrum Kesseläcker

In den Kesseläckern 16 · 74613 Öhringen

Tel. 07941-6066-212

AWO Pflegeheim am Leinbach

Eppinger Str. 20 · 74211 Leingarten

Tel. 07131-59428-12 · www.awo-wuerttemberg.de