Ausbildung bei Bausch+Ströbel

Eine fundierte und qualitativ hochwertige Ausbildung genoss beim Spezialmaschinenhersteller Bausch+Ströbel aus Ilshofen schon immer einen besonders hohen Stellenwert. Dies ist auch in Corona-Zeiten nicht anders.

»Wir investieren weiter aktiv in die Zukunft unseres Unternehmens. Schon jetzt ist klar: Auch in diesem und dem nächsten Jahr wollen wir das derzeitige Niveau mit rund 50 Azubis beibehalten«, erläutert Kathrin Kranz, Leiterin Ausbildung & Hochschulen / Personalmarketing und ergänzt: »Jungen Menschen eine Perspektive in unsicheren Zeiten zu geben, ist eine absolute Win-Win-Situation.«

Eine Win-Win-Situation, die sich auszeichnet: Erst Ende letzten Jahres wurden von der IHK Heilbronn-Franken die besten regionalen Aus- und Weiterbildungsabsolventen geehrt. Dabei stellte Bausch+Ströbel mit zwölf nach der Audi AG die meisten besten Absolventen auf. »Dass wir in den Landkreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Main-Tauber und der Stadt Heilbronn auf Platz 2 aller Betriebe stehen, ist herausragend und weist die Leistungsfähigkeit unseres Ausbildungszentrums auch unter Corona-Bedingungen in beeindruckender Weise nach«, so Bernhard Frisch, Geschäftsführer des Spezialmaschinenherstellers.

Nicht umsonst stellte Bausch+Ströbel seit 2010 bundesweit bereits zwei Mal den besten Industriemechaniker-Azubi sowie vier Landesbeste in Baden-Württemberg. Folgerichtig wurde Bausch+Ströbel von Focus Money als einer von Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben gelistet. Auch deshalb begannen in vergangenen Jahr 50 junge Leute eine Ausbildung oder ein Studium bei Bausch+Ströbel.

Das Spektrum der angebotenen Ausbildungsberufe ist breit gefächert: Es reicht vom Industriemechaniker über den Elektroniker für Automatisierungstechnik, Mechatroniker, Technische Produktdesigner, Fachinformatiker bis hin zu den Industriekaufleuten. Darüber hinaus ist auch ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach und Bad Mergentheim in verschiedensten Fachrichtungen möglich.

Dabei sind gute Karrierechancen mit eigenverantwortlichen Aufgaben in einer stetig wachsenden Branche ein zentrales Anliegen. Als international tätiges Unternehmen bieten sich außerdem Möglichkeiten für Auslandseinsätze.

Bausch+Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + Co. KG, Parkstraße 1, 74532 Ilshofen, Fon: 07904-7010, www.bausch-stroebel.com