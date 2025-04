Ausbildung bei der Stadt Schwäbisch Hall Vielfalt und Qualität

Die Stadt Schwäbisch Hall präsentiert sich als attraktiver und vielseitiger Ausbildungsbetrieb mit einem breiten Spektrum an Möglichkeiten für angehende Fachkräfte. Mit 18 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet die Stadt eine beeindruckende Palette an Karrierewegen für junge Menschen.

Die Qualität der Ausbildung bei der Stadt Schwäbisch Hall wurde mehrfach offiziell anerkannt. Im November 2018 erhielt die Stadt das Dualis-Siegel der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, welches besonders qualifizierte Ausbildungsstätten auszeichnet. Diese Zertifizierung wurde im Februar 2023 für weitere fünf Jahre erneuert, was das kontinuierliche Engagement der Stadt für eine hochwertige Ausbildung unterstreicht. Die Ausbildung bei der Stadt Schwäbisch Hall zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus. Neben klassischen Verwaltungsberufen für eine Verwaltung eher ­ungewöhnliche Ausbildungen. Die Stadt legt großen Wert auf ein gutes Miteinander und bietet verschiedene ­Aktivitäten wie Einführungstage, ­Infoveranstaltungen und Azubi-Events an.

Die Auszubildenden erhalten eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVöD). Zusätzlich bietet die Stadt ­weitere finanzielle Vorteile. Ein besonderes Merkmal der Ausbildung bei der Stadt Schwäbisch Hall ist die Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Stadt bietet ein familienfreundliches Modell »Ausbildung in Teilzeit« an, insbesondere für den Beruf Kaufmann für Büromanagement (m/w/d). Dieses Modell ermöglicht es Eltern, eine vollwertige Ausbildung zu absolvieren und gleichzeitig für ihre Familie da zu sein. Die Teilzeitausbildung bei der Stadt Schwäbisch Hall erlaubt eine 75-prozentige Beschäftigung in der Praxisphase mit flexiblen Arbeitszeiten. Trotz der reduzierten Arbeitszeit erhalten die Auszubildenden eine vollwertige Ausbildung mit Einblicken in verschiedene Abteilungen und aktiver Mitarbeit in den Fachbereichen. Die Stadt Schwäbisch Hall zeigt mit ihrem vielfältigen Ausbildungsangebot, der anerkannten Qualität und den innovativen Modellen wie der Teilzeitausbildung, dass sie ein zukunftsorientierter und attraktiver Arbeitgeber ist.

