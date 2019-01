× Erweitern Dürr Kunststofftechnik

Die Dürr Kunststofftechnik GmbH & Co. KG ist eine moderne, mittelständische Kunststoffspritzerei mit ca. 160 Mitarbeitern. Um eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker (m/w) oder Werkzeugmechaniker (m/w) in dem stetig wachsenden Unternehmen zu beginnen, sind nicht nur die Schulnoten ausschlaggebend. Vielmehr kommt es auf handwerkliches Geschick, Lernbereitschaft, Interesse am Berufsfeld und Teamfähigkeit an.

Moderne Techniken

Die Kunststoffspritzerei mit eigenem Werkzeugbau entwickelt und produziert technische Kunststoffteile und Komponenten für die Automobilindustrie, die Lüftungs- und Antriebstechnik sowie für den Maschinenbau. Für den Erfolg der Dürr Kunststofftechnik sorgen jedoch nicht nur die hoch qualitativen Produkte, sondern vor allem die Mitarbeiter. Praxis- und zukunftsorientierte Ausbildung und Qualifizierung des eigenen Nachwuchses nimmt deshalb einen großen Stellenwert ein. Ausbildungsplätze für 2016 sind noch frei!

× Erweitern Dürr

Dürr Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Straße 2, 74214 Schöntal-Oberkessach

www.duerr-kunststofftechnik.de