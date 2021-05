Ausbildung bei KW automotive in Fichtenberg

Eine Ausbildung ist der Startschuss in ein erfolgreiches Berufsleben. Bei KW automotive wird zum nachhaltig zum Spezialisten ausgebildet – denn eine fundierte Berufsausbildung ist die Voraussetzung für hochwertige Arbeit und ausgezeichnete Produkte.

Genauso wie die Produkte überzeugen, überzeugt auch die Ausbildung. Die IHK Heilbronn-Franken zeichnete KW automotive 2020 erneut für vorbildliches und nachhaltiges Ausbildungsengagement mit dem DUALIS-Siegel aus. Neben einem familiären Betriebsklima fördert KW automotive vor allem die persönlichen Stärken und unterstützt die Azubis bei einer erfolgreiche Ausbildung. Schließlich sind sie die Zukunft und haben einen großen Anteil am Unternehmenserfolg.

KW automotive ist Hersteller individueller Fahrwerklösungen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf den Nachrüstmarkt, Motorsport und fertigt auch direkt für ausgewählte Sondermodelle verschiedener Hersteller Gewindefahrwerke und High-Performance-Dämpfer. Dabei spielt auch die Elektromobilität eine immer größere Rolle und mit den Produkten ist KW automotive in diesem Segment bestens aufgestellt. Weltweit verfügt die KW Group über dreizehn nationale und internationale Unternehmen mit insgesamt ca. 770 Mitarbeitern. Am Hauptsitz in Fichtenberg hat das Unternehmen derzeit 330 Beschäftigte. Aktuell werden in Fichtenberg bei Gaildorf 30 Auszubildende in gewerblichen, kaufmännischen und technischen Berufen ausgebildet. Für das Ausbildungsjahr 2022 sucht KW automotive Auszubildende (m.w.d) für die Berufe Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Industriekaufleute (ggf. Zusatzqualifikation), Industriemechaniker, Fachkraft Montagetechnik Metall, Mediengestalter und Fachinformatiker für Systemintegration. Auch die Möglichkeit eines DH-Studiums (Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau – Fahrzeug-System-Engineering und BWL) wird geboten.

