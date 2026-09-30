Ausbildung bei Siemens Energy in Kirchheim/Teck

Siemens Energy in Kirchheim/Teck ist mehr als nur ein Energietechnologieunternehmen. Mit über 250 engagierten Mitarbeitenden werden hier die Energiesysteme der Zukunft entwickelt und es wird sicher gestellt, dass der wachsende Energiebedarf der Weltgemeinschaft zuverlässig und nachhaltig gedeckt wird. Das Team setzt sich dafür ein, nachhaltige, zuverlässige und bezahlbare Energie Wirklichkeit werden zulassen, indem es die Grenzen des Möglichen immer weiter hinausschiebt.

»Mir gefällt besonders, dass man sich hier am Standort untereinander kennt und trotzdem Teil eines großen Konzerns ist – inklusive aller Benefits«, sagt Leonie, Auszubildende Industriekauffrau im 3. Lehrjahr. Besonders schätzt sie die abwechslungsreichen Lernorte und die Schulungen, die über die reguläre Ausbildung hinausgehen.

Das Werk in Kirchheim/Teck ist auf die Produktion von GEAFOL (Gießharztransformatoren) spezialisiert, ein Bereich, der für die Energieversorgung von Morgen unverzichtbar ist. Ob in Industrieanlagen, Rechenzentren, Windkraftanlagen oder in Kraftwerken sowie in Städten und Gemeinden weltweit. Für wissbegierige Schulabsolvent*innen bedeutet das: eine Ausbildung in einem innovativen Umfeld mit echten Perspektiven und individueller Förderung. Während der Ausbildung begleiten erfahrene Betreuer*innen und Fachkräfte die Auszubildenden fachlich und persönlich.

Doch der Standort in Kirchheim/Teck bietet mehr als nur einen spannenden Arbeitsalltag: Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits, diverse Fitnessangebote (z.B. Wellpass) und ein Outdoor-Sportbereich sorgen dafür, dass sich junge Talente auch außerhalb der Arbeitszeit entfalten können. Diese besondere Atmosphäre zeigt sich auch im täglichen Miteinander: Teamwork, flache Hierarchien und gegenseitige Unterstützung werden großgeschrieben. Das bestätigt auch Ibrahim, Auszubildender Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung im 3. Lehrjahr: »Die familiäre Atmosphäre und dass man sich als Azubi sofort willkommen fühlt, machen den Standort Kirchheim so besonders.«

Für das Ausbildungsjahr 2027 sucht Siemens Energy motivierte Auszubildende, die mit ihren Ideen die Energieversorgung der Zukunft sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich mitgestalten möchten.

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, Transformatorenwerk Kirchheim

Hegelstr. 20, 73230 Kirchheim unter Teck

Sebastian Riedel, sebastian.riedel@siemens-energy.com, +49 (152) 54795040

Verena Mosel, verena.mosel@siemens-energy.com, +49 (173) 3238776