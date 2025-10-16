Ausbildung bei Siemens Energy Kirchheim/Teck: Mit Energie in die Zukunft

Siemens Energy in Kirchheim/Teck ist mehr als nur ein Energietechnologieunternehmen. Mit über 200 engagierten Mitarbeitenden entwickelt man hier seit 1958 die Energiesysteme der Zukunft und stellt sicher, dass der wachsende Energiebedarf der Weltgemeinschaft zuverlässig und nachhaltig gedeckt wird. Das Team setzt sich dafür ein, nachhaltige, zuverlässige und bezahlbare Energie Wirklichkeit werden zu lassen, indem es die Grenzen des Möglichen immer weiter hinausschiebt.

»Mir gefällt besonders, dass man sich hier am Standort untereinander kennt und trotzdem Teil eines großen Konzerns ist – inklusive aller Benefits«, sagt Leonie, Auszubildende im zweiten Lehrjahr zur Industriekauffrau. Besonders schätzt sie die abwechslungsreichen Lernorte und die Schulungen, die über die reguläre Ausbildung hinausgehen.

Das Werk in Kirchheim/Teck ist auf die Produktion von GEAFOL-Gießharztransformatoren spezialisiert – ein Bereich, der für die Energieversorgung von Morgen unverzichtbar ist. Ob in Industrieanlagen, in Data Centern, in Chipfabriken, in Kraftwerken, in Windkraftanlagen oder in Lösungen auf hoher See. Für wissbegierige Schulabsolvent*innen bedeutet das: eine Ausbildung in einem innovativen Umfeld mit echten Perspektiven und individueller Förderung. Während der Ausbildung werden die Nachwuchskräfte von Betreuer*innen begleitet, die sie fachlich und persönlich auf ihrem Weg unterstützen.

Doch der Standort in Kirchheim/Teck bietet mehr als nur einen spannenden Arbeitsalltag: Corporate Benefits, diverse Fitnessangebote (z.B. Wellpass) und ein Outdoor-Sportbereich sorgen u.a. dafür, dass sich junge Talente auch außerhalb der Arbeitszeit entfalten können. Diese besondere Atmosphäre zeigt sich auch im täglichen Miteinander: Teamwork, flache Hierarchien und gegenseitige Unterstützung werden großgeschrieben.

Das bestätigt auch Ibrahim, Auszubildender im Beruf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung: »Die familiäre Atmosphäre und dass man sich als Azubi sofort willkommen fühlt, machen den Standort Kirchheim so besonders.«

Für das Ausbildungsjahr 2026 sucht der Standort in Kirchheim/Teck motivierte Nachwuchskräfte, die mit ihren Ideen zur Energieversorgung der Zukunft sowohl im gewerblichen und kaufmännischen Bereich, als auch im IT-Bereich beitragen möchten.

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, Transformatorenwerk Kirchheim

Hegelstraße 20 · 73230 Kirchheim unter Teck

Sebastian Riedel sebastian.riedel@siemens-energy.com

Tel.: 0152-54795040

Verena Mosel verena.mosel@siemens-energy.com

Tel.: 0173-3238776