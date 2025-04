Ausbildung & Duales Studium bei Bürkert Die Zukunft startet hier

Wer kurz vor dem Schulabschluss steht und noch nicht genau weiß, wie es weitergeht, sollte unbedingt einen Blick auf die vielseitigen Möglichkeiten bei Bürkert werfen! Mit über 25 Ausbildungsberufen und Dualen ­Studiengängen in technischen, kaufmännischen und IT-Bereichen bietet Bürkert beste Perspektiven für den Karrierestart.

Von Anfang an übernimmt man Verantwortung, kann eigene Ideen einbringen und an spannenden Projekten mitwirken – ob auf Messen, in Social Media, im Ausbildungsblog oder in echten Kundenaufträgen. Durch individuelle Trainings, Seminare und Praxiseinsätze an verschiedenen Standorten wird man optimal auf das Berufsleben vorbereitet. Dabei ist man nie allein: Rund 50 Ausbildungsbeauftragte begleiten und unterstützen die Azubis. Neben der fachlichen Ausbildung legt Bürkert großen Wert auf Teamgeist, Fairness und eine offene Unternehmenskultur. Hier begegnen sich alle auf Augenhöhe – vom Azubi bis zur Geschäftsführung. Der wertschätzende Umgang miteinander ist ebenso selbstverständlich wie offene Türen und ein kollegiales Miteinander. Dass die Ausbildung bei Bürkert zu den besten in Deutschland gehört, bestätigt auch das Wirtschaftsmagazin Capital, das das Unternehmen mit dem Siegel »Beste Ausbilder Deutschlands« ausgezeichnet hat. Ein besonderes Highlight ist das moderne Bildungszentrum auf dem Campus Criesbach. Die Auszubildenden profitieren dort von einer modern ausgestatteten Lehrwerkstatt. Ab dem dritten Ausbildungsjahr übernehmen die jungen Talente im Dienstleistungs-Center (DLC) eigenverantwortlich echte Aufträge und arbeiten an spannenden Projekten für verschiedene Unternehmensbereiche – immer mit der Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen. Eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei Bürkert bietet beste Perspektiven für die Zukunft. Wer eine praxisnahe, abwechslungsreiche Ausbildung in einem zukunftsorientierten Unternehmen sucht, sollte sich die Möglichkeiten bei Bürkert genauer ansehen.

